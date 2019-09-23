В соцсетях нашли отца главы Бурятии

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В соцсетях нашли отца главы БурятииРубрика: общество
03.10.2019 10:08
фото Самбу Цыденова из социальной сети Facebook
Страницу в Facebook Самбу Цыденов завёл ещё летом; на всех его фотографиях стоят лайки от сына.
Отец главы Бурятии зарегистрировался в социальной сети Facebook. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Ньюбур».
По всей видимости, страница была создана несколько месяцев назад, летом. Кроме имени в профиле указана дата рождения: 26 июля 1950 года. Также 69-летний Цыденов-старший выложил две фотографии, причём на обеих стоят лайки от главы Бурятии. А вот посты своего сына Самбу оценить не торопится: ни под одним снимком Алексея Цыденова нет отметки «нравится» от отца. Возможно, это связано с тем, что пожилой человек не фанат социальных сетей и проводит в них не так уж много времени.
Напомним, в июле жители Бурятии попросили Леонардо Ди Каприо спасти Байкал.
Никита Минин
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