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В соцсетях нашли отца главы Бурятии

Рубрика: общество

03.10.2019 10:08

фото Самбу Цыденова из социальной сети Facebook

Страницу в Facebook Самбу Цыденов завёл ещё летом; на всех его фотографиях стоят лайки от сына.

Отец главы Бурятии зарегистрировался в социальной сети Facebook. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Ньюбур». 

По всей видимости, страница была создана несколько месяцев назад, летом. Кроме имени в профиле указана дата рождения: 26 июля 1950 года. Также 69-летний Цыденов-старший выложил две фотографии, причём на обеих стоят лайки от главы Бурятии. А вот посты своего сына Самбу оценить не торопится: ни под одним снимком Алексея Цыденова нет отметки «нравится» от отца. Возможно, это связано с тем, что пожилой человек не фанат социальных сетей и проводит в них не так уж много времени.

Напомним, в июле жители Бурятии попросили Леонардо Ди Каприо спасти Байкал.

 

Никита Минин

Теги: социальные сети Бурятия отец

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Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

В соцсетях нашли отца главы Бурятии

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 3 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых дорогих коттеджей на продажу в Новосибирске: экология в цене

сегодня 05:01 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квадроцикле

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устиновой нашли две недели назад

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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