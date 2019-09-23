Лента новостейПредложить новость
Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию
Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта
Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»Рубрика: общество
03.10.2019 15:35
Иллюстрации предоставлены компанией yota
Yota хочет рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.
«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных СМС, а главное – не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звёздочек, и это остаётся нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», – комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышёва.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов – цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.
Напомним, в конце августа Yota запустила новые безлимитные приложения для планшетов.
Полина Кузнецова
Комментарии
Лента новостей
Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию
Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта
Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное