Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

Иллюстрации предоставлены компанией yota

Yota хочет рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.

«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных СМС, а главное – не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звёздочек, и это остаётся нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», – комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышёва.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов – цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.

Напомним, в конце августа Yota запустила новые безлимитные приложения для планшетов.