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Задолжавшая 300 тысяч рублей алиментов сибирячка уговорила экс-супруга не ссориться из-за денег

Рубрика: общество

03.10.2019 20:30

ФОТО PIXABAY.COM

Из-за крупного долга по алиментам жительница Новосибирской области провела 10 суток в изоляторе; когда женщина вышла на свободу, бывший супруг простил ей неоплаченную сумму. 

Бывший супруг простил матери совместного ребёнка долг по алиментам, который женщина не хотела гасить. На благородный поступок мужчина вынужден был пойти после того, как горе-мамаша десять суток провела в изоляторе, а до этого пыталась тайно выехать за пределы Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте  регионального УФССП. 

В службе приставов уточнили, что алиментный долг женщины на содержание общего ребёнка копился не один год и в итоге достиг 300 тысяч рублей. От приставов мать тщательно скрывалась, часто меняя адреса жительства.  

В сентябре 2019 года она даже попыталась перебраться в Казахстан, где находятся её родственники, но пограничники высадили должницу из поезда. 

Задержать горе-мамашу удалось, благодаря настойчивости сотрудников УФССП: узнав, что беглянка намерена переночевать у подруги в одном из районов Новосибирской области, они пришли по адресу и принудительно доставили гражданку в отдел. 

«На приёме у судебного пристава женщина плакала и говорила о том, что она вернётся через два дня и начнет платить алименты», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что суд не поддался увещеваниям горе-мамаши и отправил её на 10 суток в изолятор. 

После освобождения сибирячка пришла на приём в отдел судебных приставов. Но не одна, а с бывшим супругом, который завил, что прощает матери своего ребёнка долг. 

В связи с примирением сторон исполнительное производство было прекращено. 

Напомним, 18 сентября Сиб.фм писал, что новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область долг судебные приставы алименты

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