Больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

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Больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долгиРубрика: общество
04.10.2019 14:39
Фото Global Look Press
Актриса погасила все кредиты в банке; судебная тяжба длилась несколько лет.
Звезда сериала «Моя счастливая няня» в сентябре рассчиталась со всеми долгами банку. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на ФССП. Теперь артистке не грозит запрет на выезд из России.
«В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ», – сообщает ФАН.
Известно, что актриса взяла кредит в «Русском ипотечном банке» на общую сумму 435 тысяч долларов в 2012 году. Спустя два года курс доллара удвоился, и Заворотнюк не смогла выплачивать долг.
Когда стало понятно, что рассчитаться с банком не получается, Заворотнюк пыталась предложить взамен земельный участок в Подмосковье, стоимость которого превышала сумму кредита. Когда не получилось обменять землю, Анастасию Заворотнюк пытались признать банкротом, однако и эту инициативу арбитражный суд посчитал необоснованной.
К 2017 году актриса выплатила в общей сложности 8 тысяч долларов. Сейчас все задолженности звезды погашены.
Напомним, накануне житель Красноярска сообщил Сиб.фм о готовности вылечить Анастасию Заворотнюк от рака.
Эмиль Фукс
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