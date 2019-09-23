Больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

6 баллов
+13
65.03 71.35
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 драк в заведениях Новосибирска

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

За откровенное фото – уволят, за замечание школьнику – накажут: почему жизнь учителя превращается в кошмар

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 14:15 Хроника 0 Коммент.

Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Седой новосибирец пропал возле НГТУ

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные японские автомобили среди новосибирцев

сегодня 08:50 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

Рубрика: общество

04.10.2019 14:39

Фото Global Look Press

Актриса погасила все кредиты в банке; судебная тяжба длилась несколько лет. 

Звезда сериала «Моя счастливая няня» в сентябре рассчиталась со всеми долгами банку. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на ФССП. Теперь артистке не грозит запрет на выезд из России.

«В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ», – сообщает ФАН. 

Известно, что актриса взяла кредит в «Русском ипотечном банке» на общую сумму 435 тысяч долларов в 2012 году. Спустя два года курс доллара удвоился, и Заворотнюк не смогла выплачивать долг. 

Когда стало понятно, что рассчитаться с банком не получается, Заворотнюк пыталась предложить взамен земельный участок в Подмосковье, стоимость которого превышала сумму кредита. Когда не получилось обменять землю, Анастасию Заворотнюк пытались признать банкротом, однако и эту инициативу арбитражный суд посчитал необоснованной. 

К 2017 году актриса выплатила в общей сложности 8 тысяч долларов. Сейчас все задолженности звезды погашены.

Напомним, накануне житель Красноярска сообщил Сиб.фм о готовности вылечить Анастасию Заворотнюк от рака. 

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 драк в заведениях Новосибирска

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

За откровенное фото – уволят, за замечание школьнику – накажут: почему жизнь учителя превращается в кошмар

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 14:15 Хроника 0 Коммент.

Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Седой новосибирец пропал возле НГТУ

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные японские автомобили среди новосибирцев

сегодня 08:50 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака вчера 13:49 Больная раком Заворотнюк даст интервью на телевидении 02.10.2019 Православная церковь обвинила Анастасию Заворотнюк в «страшном грехе» 01.10.2019 «Почему так несправедливо?»: звезда группы «Мираж» экстренно составила завещание 01.10.2019 «Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление 19.09.2019

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...

Image

Когда дадут тепло в Новосибирске: СГК опубликовала график подачи ...