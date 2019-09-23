Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

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Утром 3 октября в городе Болотное произошёл пожар; в доме, охваченном огнём, находились четверо детей.

Заметив огонь, в доме на улице Бийской мужчина, проходивший мимо, вызвал пожарных и спас из огня четверых детей.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 8 часов 13 минут. Уже через две минуты пожарный расчёт отправился на вызов.

«На момент прибытия пожарных в 08:23, в комнате площадью девять квадратных метров тлел диван. Открытый огонь был погашен в 08:26. Полностью пожар был потушен в 08:42», — уточнили детали в пресс-службе.

Огнём были повреждены диван, пол и оконная рама. По предварительным данным, причина возгорания – детская шалость с огнём.

По информации Сиб.фм, в доме проживала многодетная семья. Как рассказали очевидцы, мать повела одного ребёнка в школу, а в доме оставались ещё четверо детей. Они нашли спички и начали ими играть, в результате чего загорелся диван. Клубы дыма заметил проезжавший на автомобиле мимо мужчина. Он остановился, вызвал пожарных, разбил окно и вытащил детей из дома.

Напомним, 11 июля на пожаре под Новосибирском погибли трое детей.