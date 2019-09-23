Девушку госпитализировали после ДТП в Новосибирске

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04.10.2019 08:29
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Авария произошла рядом с микрорайоном «Весенний»; автоледи доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.
Автолюбительница попала в больницу после ДТП на Первомайке. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, вчера вечером около микрорайона «Весенний» столкнулись две машины: хэтчбек Nissan и внедорожник Opel Monterey. По предварительным данным, девушка за рулём хэтчбека не уступила дорогу встречному автомобилю при развороте, в результате чего и произошла авария.
На место приехала скорая помощь. Автоледи доставили в больницу с подозрением на перелом.
Напомним, 1 октября появилось видео, на котором видно, как автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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