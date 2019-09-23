Девушку госпитализировали после ДТП в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла рядом с микрорайоном «Весенний»; автоледи доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

Автолюбительница попала в больницу после ДТП на Первомайке. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, вчера вечером около микрорайона «Весенний» столкнулись две машины: хэтчбек Nissan и внедорожник Opel Monterey. По предварительным данным, девушка за рулём хэтчбека не уступила дорогу встречному автомобилю при развороте, в результате чего и произошла авария.

На место приехала скорая помощь. Автоледи доставили в больницу с подозрением на перелом.

Напомним, 1 октября появилось видео, на котором видно, как автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске.