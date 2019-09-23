Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

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Два человека погибли в ДТП под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
04.10.2019 14:15
фото с сайта pixabay.com
«Жигули» съехали в кювет и опрокинулись в озеро; водитель и пассажир скончались на месте.
Автомобиль ВАЗ-2115 опрокинулся в водоём после съезда в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Инцидент произошёл в ночь на 4 октября. «Жигули» с двумя людьми в салоне двигались по трассе Мошково — Усть-Балта.
На 12-м километре трассы автомобиль съехал в кювет и оказался в озере. Двое человек – водитель и 20-летний житель села Усть-Балта – погибли на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, сегодня девушку из Новосибирска госпитализировали после ночного ДТП.
Эмиль Фукс
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