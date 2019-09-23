Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

Фото предоставлено компанией «Брусника. Сибакадемстрой»

Жилой комплекс, рассчитанный на пять тысяч человек, будет построен в «зелёной» зоне столицы Сибири к 2024 году; застройщиком выступает компания «Брусника. Сибакадемстрой».

В Заельцовском районе Новосибирска приступили к строительству нового современного жилого квартала «Лебедевский». Он будет расположен между улицей Лебедевского и новой дорогой на улицу Георгия Колонды. Рядом расположены торгово-развлекательный центр «Большая Медведица» и Центр спортивной подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

По словам представителя компании-застройщика «Брусника. Сибакадемстрой», проект был разработан совместно с архитекторами европейских бюро LEVS International B.V и KCAP Architects&Planners.

«"Лебедевский" будет состоять из трёх жилых кварталов. В нём удачно сочетаются три городских квартала с камерными зелёными дворами и подземными парковками, которые будут расположены вдоль лесопарковой зоны», – рассказали представители застройщика.

Для того чтобы дворы были наполнены солнечным светом, архитекторы спроектировали разную высотность домов – от 8 до 17 этажей. По традиции на первых этажах запланировано размещение коммерческих помещений разного назначения: магазины, аптеки, салоны красоты, спортзалы и так далее. Кроме того, общественные пространства будут также иметь разнообразные функции – игровые, спортивные и прогулочные. По задумке проектировщиков квартала, элементы благоустройства вписаны в контекст локации: городская среда впервые создаётся в «зелёной» зоне рекреации.

«Строительство будет осуществляться в три этапа. Первый дом будет построен в две очереди. Первые жильцы смогут заехать уже в конце 2021 года», – уточнили в компании.

Представители застройщика подчеркнули, что жильё в квартале спроектировано для всех возрастных и социальных групп. Студенты, молодые специалисты и инвесторы смогут приобрести квартиры-студии площадью от 19 квадратных метров. Для семей с детьми предусмотрено жильё площадью до 112 квадратных метров с разнообразными функциями: мастер-спальнями, постирочными, гардеробными, зимними садами и стеклянными летними кухнями.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Новосибирске строят самое большое жильё в Сибири.