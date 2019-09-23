Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

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Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский меняет политику на бизнес; его пригласили на работу советником президента «РАТМ-холдинга».

Разработкой стратегических планов в «РАТМ-холдинге» будет заниматься экс-руководитель двух сибирских регионов Виктор Толоконский. Об этом сообщает сайт газеты «Коммерсант».

Как стало известно, политик не входит в штат компании, несмотря на то, что его называют советником президента холдинга.

«Я сотрудничаю с "РАТМ-холдингом". Стараюсь помочь им в реализации целого ряда крупных стратегических проектов», – уточнил Виктор Толоконский.

Политик отметил, что он консультирует акционеров, управленцев, сотрудников компании по вопросам стратегического развития, а также занимается долговременными стратегическими проектами.

По словам Виктора Толоконского, он не может быть ответственным за какой-либо проект, так как никогда не работал в бизнесе. При этом в его задачи не входит лоббирование интересов холдинга. Сколько он проработает в «РАТМ-холдинге», также неизвестно.

Напомним, в мае Виктор Толоконский сообщил, что готов консультировать кандидатов в мэры Новосибирска.