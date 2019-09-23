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Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

Рубрика: общество

04.10.2019 10:35

ФОТО С САЙТА UZNAYVSE.RU

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский меняет политику на бизнес; его пригласили на работу советником президента «РАТМ-холдинга».

Разработкой стратегических планов в «РАТМ-холдинге» будет заниматься экс-руководитель двух сибирских регионов Виктор Толоконский. Об этом сообщает сайт газеты «Коммерсант».

Как стало известно, политик не входит в штат компании, несмотря на то, что его называют советником президента холдинга.

«Я сотрудничаю с "РАТМ-холдингом". Стараюсь помочь им в реализации целого ряда крупных стратегических проектов», – уточнил Виктор Толоконский.

Политик отметил, что он консультирует акционеров, управленцев, сотрудников компании по вопросам стратегического развития, а также занимается долговременными стратегическими проектами. 

По словам Виктора Толоконского, он не может быть ответственным за какой-либо проект, так как никогда не работал в бизнесе. При этом в его задачи не входит лоббирование интересов холдинга. Сколько он проработает в «РАТМ-холдинге», также неизвестно.

Напомним, в мае Виктор Толоконский сообщил, что готов консультировать кандидатов в мэры Новосибирска. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область политика РАТМ

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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