«Это будет расстрельная должность»: Анна Терешкова прокомментировала своё назначение вице-мэром Новосибирска

фото из архива сиб.фм

Начальник департамента мэрии Новосибирска может пойти на повышение; работу в мэрии Анна Терешкова считает важнее министерского поста.

Глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова в интервью Сиб.фм подтвердила возможность своего повышения до должности вице-мэра Новосибирска. Ранее о структурных изменениях в руководстве мэрии сообщил «Центр деловой жизни». Информацию о готовящемся решении Сиб.фм подтвердил источник в мэрии Новосибирска. Помимо сохранения контроля над своим нынешним департаментом, Анна Терешкова может заняться организацией городского комитета по озеленению, который будет развивать все зелёные зоны Новосибирска.

«Ещё год назад шли разговоры о создании структуры, которая будет управлять зелёными зонами. Но тогда это было остановлено, депутаты не понимали, зачем это нужно и как будет сделано. Сейчас, по моей информации, они собираются вернуться к этому вопросу», – сообщила Сиб.фм Анна Терешкова.

При этом она отметила, что поскольку решения о назначениях принимает лично мэр Новосибирска, то и о предстоящих перестановках он должен объявить сам. При этом Анна Терешкова отметила, что не боится повышения в статусе и возможного усиления критики в свой адрес.

«Я понимаю, что это большая ответственность и там существует очень много пробелов, особенно в зелёных насаждениях. Я понимаю, что это будет в каком-то смысле расстрельная должность, потому что в "зелёнке" у нас все разбираются так же хорошо, как в футболе или хоккее. И я понимаю, что сразу через год результаты показать будет невозможно», – сказала Терешкова.

Также начальник департамента культуры отметила, что вероятное повышение в должности делает бессмысленными предположения о том, что она может стать новым министром культуры Новосибирской области вместо ушедшего в отставку Игоря Решетникова.

Напомним, в июле бывший глава Ленинского района Олег Клемешов был назначен вице-мэром Новосибирска.