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ХК «Сибирь» – «Нефтехимик»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Рубрика: общество, спорт

05.10.2019 08:01

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» очередной матч регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры уверены в победе новосибирцев.

Начинается новая домашняя серия игр «Сибири». Первый из трёх матчей на своём льду пройдёт против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча начнётся в 17:30 по Новосибирскому времени. 

Последняя выездная серия «Сибири» сложилась посредственно. Сибиряки потерпели два поражения в Хабаровске и Владивостоке, выиграв лишь повторную встречу с «Адмиралом». 

Нижнекамская команда встретится с «Сибирью» после двух поражений подряд – одно из них от земляков из «Ак Барса». Букмекерские конторы сходятся во мнении, что преимуществе на стороне хозяев – коэффициент на победу «Сибири» 2.05 против 3.25 у «Нефтехимика».

Напомним, 2 октября сибиряки в тяжёлом матче одолели «Адмирал». 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:54 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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