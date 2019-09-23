ХК «Сибирь» – «Нефтехимик»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» очередной матч регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры уверены в победе новосибирцев.

Начинается новая домашняя серия игр «Сибири». Первый из трёх матчей на своём льду пройдёт против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча начнётся в 17:30 по Новосибирскому времени.

Последняя выездная серия «Сибири» сложилась посредственно. Сибиряки потерпели два поражения в Хабаровске и Владивостоке, выиграв лишь повторную встречу с «Адмиралом».

Нижнекамская команда встретится с «Сибирью» после двух поражений подряд – одно из них от земляков из «Ак Барса». Букмекерские конторы сходятся во мнении, что преимуществе на стороне хозяев – коэффициент на победу «Сибири» 2.05 против 3.25 у «Нефтехимика».

Напомним, 2 октября сибиряки в тяжёлом матче одолели «Адмирал».