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Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»Рубрика: общество
04.10.2019 07:20
Фото из архива Сиб.фм
Рабочий прикинулся девушкой в «Одноклассниках» и убедил перечислить пять тысяч рублей; суд пощадил мужчину и назначил штраф.
Искитимский рабочий ответил за обман в помощи при получении кредита в суде. Сегодня, 4 октября в прокуратуре Калининского района сообщили Сиб.фм подробности приговора.
Инцидент произошёл в середине января 2019 года. Согласно материалам дела, 24-летний монтажник из Искитима решил подзаработать в соцсети. Для этого он создал фейковый аккаунт Екатерина Александровна в «Одноклассниках» и стал предлагать помощь в получении кредита.
Во время переписки с пострадавшим мужчиной искитимец предложил помощь в получении кредита в 120 тысяч рублей и убедил потерпевшего перечислить более пяти тысяч рублей в качестве взносов по кредиту и других платежей.
Деньги были перечислены на карту подруги обвиняемого. Калининский районный суд постановил прекратить уголовное дело о мошенничестве и назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, 29 июля трёх «головомойщиков» осудили за интернет-мошенничество в Новосибирске.
Никита Манько
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