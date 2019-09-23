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Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»

Рубрика: общество

04.10.2019 07:20

Фото из архива Сиб.фм

Рабочий прикинулся девушкой в «Одноклассниках»  и убедил перечислить пять тысяч рублей; суд пощадил мужчину и назначил штраф.

Искитимский рабочий ответил за обман в помощи при получении кредита в суде. Сегодня, 4 октября в прокуратуре Калининского района сообщили Сиб.фм подробности приговора.

Инцидент произошёл в середине января 2019 года. Согласно материалам дела, 24-летний монтажник из Искитима решил подзаработать в соцсети. Для этого он создал фейковый аккаунт Екатерина Александровна в «Одноклассниках»  и стал предлагать помощь в получении кредита.

Во время переписки с пострадавшим мужчиной искитимец предложил помощь в получении кредита в 120 тысяч рублей и убедил потерпевшего перечислить более пяти тысяч рублей в качестве взносов по кредиту и других платежей.

Деньги были перечислены на карту подруги обвиняемого. Калининский районный суд постановил прекратить уголовное дело о мошенничестве и назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним,  29 июля трёх «головомойщиков» осудили за интернет-мошенничество в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: кредиты мошенничество соцсети

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Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Самые большие квартиры строят в Новосибирске

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Избиение покупателя прокомментировал «Ашан»

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта

вчера 17:01 Политика 0 Коммент.

Ребёнка украли из роддома

вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

вчера 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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