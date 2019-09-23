Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»

Фото из архива Сиб.фм

Рабочий прикинулся девушкой в «Одноклассниках» и убедил перечислить пять тысяч рублей; суд пощадил мужчину и назначил штраф.

Искитимский рабочий ответил за обман в помощи при получении кредита в суде. Сегодня, 4 октября в прокуратуре Калининского района сообщили Сиб.фм подробности приговора.

Инцидент произошёл в середине января 2019 года. Согласно материалам дела, 24-летний монтажник из Искитима решил подзаработать в соцсети. Для этого он создал фейковый аккаунт Екатерина Александровна в «Одноклассниках» и стал предлагать помощь в получении кредита.

Во время переписки с пострадавшим мужчиной искитимец предложил помощь в получении кредита в 120 тысяч рублей и убедил потерпевшего перечислить более пяти тысяч рублей в качестве взносов по кредиту и других платежей.

Деньги были перечислены на карту подруги обвиняемого. Калининский районный суд постановил прекратить уголовное дело о мошенничестве и назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 29 июля трёх «головомойщиков» осудили за интернет-мошенничество в Новосибирске.