Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей

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04.10.2019 11:48
Фото с сайта pixabay.com
Аналитики портала по поиску работы накануне Дня учителя провели исследование рынка труда в сфере образования и науки; на 4 октября в Новосибирской области открыто 176 вакансий для учителей.
В течение трёх дней, с 1 по 3 октября, аналитики портала hh.ru анализировали рынок труда в сфере «Наука и образование». По данным исследования, средняя предполагаемая зарплата педагога в Новосибирской области составляет 30 тысяч рублей. При этом на 4 октября в базе данных значилось 176 вакансий для педагогов. Большая часть – 169, в Новосибирске.
Чаще всего в образовательные учреждения требуются педагоги гуманитарного направления. Самая востребованная профессия – учитель иностранных языков. Требуются специалисты не только по английскому, но и по китайскому, немецкому языкам.
При этом самая высокооплачиваемая вакансия – учитель английского языка в Китае. Соискателю предлагают зарплату 100-150 тысяч рублей и бесплатное проживание в однокомнатной квартире с евроремонтом.
Напомним, 4 октября стало известно о том, что педагог из Новосибирска Екатерина Веселова вошла в тройку финалистов конкурса профессионального мастерства.
Анатолий Якимов
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