Мэрия Новосибирска объяснила заявление об использовании бытового мусора в заливке фундамента

Фото со страницы депутата горсовета Новосибирска Дмитрия Дамаева в социальной сети «ВКонтакте», с сайта pixabay.com

Жителей Новосибирска удивил ответ первомайских властей об использовании бытового мусора для укрепления фундамента строящегося объекта; после того как строительное ноу-хау раскритиковали пользователи соцсетей, мэрия сослалась на допущенную «техническую ошибку».

Мэрия опровергла использование бытового мусора при заливке фундамента строящегося объекта в Новосибирске, о котором ранее на своей странице «ВКонтакте» заявил депутат Горсовета Дмитрий Дамаев.

Народный избранник опубликовал ответ администрации Первомайского района на вопрос местных жителей о залежах мусора на участке неподалёку от хлопчатобумажного комбината. В документе говорится, что отходам уже нашли применение – его будут использовать для укрепления фундамента будущего угольного склада.

В комментариях к публикации Дамаева жители «Первомайки» удивляются находчивости местных властей и предлагают обсудить это строительное «ноу-хау» в эфире Первого канала, а автору вручить Нобелевскую премию.

Редакция Сиб.фм обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

«При ответе на обращение по вопросу складирования строительного и бытового мусора по улице Приграничной произошла техническая опечатка. При строительстве фундамента объекта будет использоваться строительный мусор. Бытовой мусор вывезен арендатором земельного участка», – сообщили власти сибирской столице на запрос журналистов.

В мэрии также отметили, что использование строительного мусора является распространённой практикой при закладке фундаментов некоторых типов зданий, автодорожных работах, благоустройстве территории и во многих других сферах.

Ранее Сиб.фм сообщал о конфликте депутата Дмитрия Дамаева с администрацией Первомайского района, который перерос в скандал с чиновником Алексеем Михайловым.