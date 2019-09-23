Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

Фото предоставлено жителями улицы Первомайской города Болотное

Болотнинские пенсионеры объявили войну мусорным бакам; жители не понимают – кому пришло в голову ставить неогороженные контейнеры прямо посреди двора.

Жители улицы Первомайской в городе Болотное Новосибирской области протестуют против действий коммунальщиков. Люди недовольны тем, что контейнеры, которые ранее стояли на специально оборудованной и огороженной площадке рядом с дорогой, переместили прямо под окна домов жителей. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщили пенсионеры.

«Нас полностью устраивало то, как мусорные баки стояли раньше – они были огорожены, собаки туда не могли забраться. К тому же контейнеры размещались на «нейтральной территории» и не мозолили глаза», – рассказали жители улицы Первомайской.

По их словам, 3 октября они обнаружили, что контейнеры с площадки переехали к ним под окна: персональный бак появился рядом с каждым из четырёх домов. Такая самостоятельность мусорной компании, которая даже не обсудила с болотнинцами свою инициативу, жильцам не понравилась. Несколько пенсионерок вручную перетащили контейнеры, пока те были пустыми, на прежнее место.

«А сегодня смотрим – баки снова перенесли к нашим подъездам, уже наполненные мусором, причём даже не нашим», – сказала местная жительница.





С просьбой прокомментировать ситуацию корреспонденты Сиб.фм обратились в мэрию города Болотное.

Как сообщила глава населённого пункта Оксана Бабицкая, в администрации в курсе этого конфликта – «сейчас специалисты как раз занимаются этим вопросом».

Однако объяснять необходимость такой контейнерной рокировки чиновница не стала, попросив направить официальный запрос.

«Ответим в установленный законом срок. Но не сегодня точно, потому что в пятницу мы работаем до 15:00», – сказала Бабицкая.

Редакция Сиб.фм продолжит следить за мусорной войной в Болотном, журналисты подготовили запрос в мэрию, Роспотребнадзор и к региональному оператору – соответствует ли нормам такой способ размещения контейнеров (на незабетонированной площадке и без ограждения).

Напомним, 3 октября редакция писала, что новосибирские активисты обратились к президенту Владимиру Путину из-за претензий к региональному мусорному оператору.