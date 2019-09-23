Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

Лента новостейПредложить новость
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве
Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе
Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей
Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске
Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домовРубрика: общество
04.10.2019 16:02
Фото предоставлено жителями улицы Первомайской города Болотное
Болотнинские пенсионеры объявили войну мусорным бакам; жители не понимают – кому пришло в голову ставить неогороженные контейнеры прямо посреди двора.
Жители улицы Первомайской в городе Болотное Новосибирской области протестуют против действий коммунальщиков. Люди недовольны тем, что контейнеры, которые ранее стояли на специально оборудованной и огороженной площадке рядом с дорогой, переместили прямо под окна домов жителей. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщили пенсионеры.
«Нас полностью устраивало то, как мусорные баки стояли раньше – они были огорожены, собаки туда не могли забраться. К тому же контейнеры размещались на «нейтральной территории» и не мозолили глаза», – рассказали жители улицы Первомайской.
По их словам, 3 октября они обнаружили, что контейнеры с площадки переехали к ним под окна: персональный бак появился рядом с каждым из четырёх домов. Такая самостоятельность мусорной компании, которая даже не обсудила с болотнинцами свою инициативу, жильцам не понравилась. Несколько пенсионерок вручную перетащили контейнеры, пока те были пустыми, на прежнее место.
«А сегодня смотрим – баки снова перенесли к нашим подъездам, уже наполненные мусором, причём даже не нашим», – сказала местная жительница.
С просьбой прокомментировать ситуацию корреспонденты Сиб.фм обратились в мэрию города Болотное.
Как сообщила глава населённого пункта Оксана Бабицкая, в администрации в курсе этого конфликта – «сейчас специалисты как раз занимаются этим вопросом».
Однако объяснять необходимость такой контейнерной рокировки чиновница не стала, попросив направить официальный запрос.
«Ответим в установленный законом срок. Но не сегодня точно, потому что в пятницу мы работаем до 15:00», – сказала Бабицкая.
Редакция Сиб.фм продолжит следить за мусорной войной в Болотном, журналисты подготовили запрос в мэрию, Роспотребнадзор и к региональному оператору – соответствует ли нормам такой способ размещения контейнеров (на незабетонированной площадке и без ограждения).
Напомним, 3 октября редакция писала, что новосибирские активисты обратились к президенту Владимиру Путину из-за претензий к региональному мусорному оператору.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве
Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе
Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей
Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске
Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное