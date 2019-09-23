На каких улицах включат отопление 4 и 5 октября в Новосибирске

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На каких улицах включат отопление 4 и 5 октября в НовосибирскеРубрика: общество
04.10.2019 10:26
фото с сайта pixabay.com
Если батареи у вас в квартире до сих пор не стали горячими, то, возможно, именно сегодня ситуация изменится и к вам в дом придёт тепло; Сиб.фм публикует график подачи отопления в жилые дома на 4 и 5 октября.
В Новосибирске тепло начало согревать жителей города ещё 25 сентября. Тогда батареи заработали в больницах, школах и детских садах. Включать отопление в жилых домах начали пять дней спустя, 30 сентября. Но процесс этот длительный, и проходит он в четыре этапа. На календаре уже 4 октября, и к теплу подключили более 40 % многоквартирных домов. Сиб.фм решил напомнить, на каких улицах потеплеет уже совсем скоро.
График подключения на 4-5 октября:
- ТЭЦ-2: улицы Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Бориса Богаткова, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, проспект Карла Маркса, Геодезическая, Ватутина, Немировича-Данченко;
- ТЭЦ-3: улицы Степная, Троллейная, Ударная, Юго-Западный жилмассив, Тульская, Мира, Бетонная;
- Кировская котельная: улицы Петухова, Зорге от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Громова, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев;
- Котельная Новосибирского оловокомбината: переулок Оловозаводской;
- ТЭЦ-4: улицы Фадеева, Игарская, Объединения, Столетова, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, Дом ветеранов;
- ТЭЦ-5: проспект Дзержинского, улицы Красина, Промышленная, Шекспира, Королёва, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромская, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Светлая.
Напомним, 30 сентября СГК составила карту подключений, благодаря которой можно узнать, когда потеплеет в вашей квартире.
Никита Минин
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