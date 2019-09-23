Названы самые популярные японские автомобили среди новосибирцев

фото с сайта pixabay.com

Спрос на японские машины упал в Новосибирской области, но есть модели, которые пользуются популярностью, несмотря ни на что.

Стало известно, какие автомобили японского происхождения пользуются наибольшим спросом среди жителей Новосибирской области. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на «Автостат».

На первом месте оказался бренд Suzuki. С начала года было продано 65 автомобилей этой марки, что на 20,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идёт Lexus – его популярность выросла на 18,3 % с 355 проданными машинами. Закрывает тройку лидеров Infinity с приростом в 17,1 % и 41 проданной моделью.

В целом, в регионе наблюдается спад спроса на японские автомобили. В этом году новосибирцы купили 2,9 тысячи автомобилей из Страны восходящего солнца, что на 7,2 % ниже аналогичного показателя за предыдущий год.

Напомним, в конце сентября в России пополнился список «роскошных» автомобилей.