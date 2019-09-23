Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

Фото с сайта ЖБК «Динамо»

Завершился домашний матч новосибирского «Динамо» в рамках первого тура чемпионата России по женскому баскетболу; хозяева набрали всего 22 очка.

Разгромным поражением завершился матч двух «Динамо», прошедший накануне в Новосибирске. Курская команда – сильный соперник, однако даже они удивились такому результату.

В первой четверти гости из Курска сразу взяли инициативу в свои руки. До начала первого перерыва хозяева пропустили 19 очков, а в ответ смогли набрать лишь 9.

В следующем отрезке девушки из Курска усилили прессинг, и к концу набрали ещё 25 очков. Новосибирское «Динамо» не смогло улучить показатели – те же 9 очков.

Переломный момент игры – третья четверть. Хозяева не смогли ни разу забросить мяч в корзину. Курское «Динамо» набрало ещё 24 очка. После последнего перерыва новосибирские девушки с трудом набрали ещё 4 очка. Итог матча – 86:22 в пользу гостей из Курска.

Болельщики сразу после завершения матча обрушились на команду с критикой в социальных сетях.

«Позорище!!!! 0 очков за четверть в премьер лиге!!! Фуууу!!! Играйте в двором турнире!!! Без легионеров колхоз а не команда , опозорили себя и честь города в первой же игре сезона!», – пишет один из недовольных болельщиков (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Однако не все любители баскетбола резко критиковали игру «Динамо».

«Ладно, девчонки старались, было видно. Ну не пошёл мяч, вообще наотрез отказался падать в кольцо. У соперника скамейка длиннющая, да и класс игры намного выше. Верим в победу», – пишет мужчина.

До 20 октября «Динамо» играет на выезде. С 8 по 11 октября девушки едут в Ростов-на-Дону на начало турнира EWBL.

Напомним, в 1\8 финала Кубка России новосибирское «Динамо» обыграло «Казаночку».