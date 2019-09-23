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Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей

Рубрика: общество

04.10.2019 19:27

Скриншот с канала YouTube

Ученики лицея №113 одели противогазы под песню «Гражданской обороны»; клип набрал максимальное число репостов среди 40 работ регионов России. 

Новосибирские школьники победили во Всероссийском флешмобе МЧС по переодеванию в химзащиту. Сегодня, 4 октября официальная группа «МЧС России» «ВКонтакте» подвела итоги масштабной акции.

Флешмоб #GOМЧС был посвящён Дню гражданской обороны и охватил более 40 регионов России. Спасатели подчеркнули, что за семь дней аудитория флешмоба составила более двух миллионов пользователей в соцсетях. 

Новосибирский видеоролик стал лидером по количеству репостов в стране. Видеоролик был опубликован 4 октября, съёмки видео прошли в лицее №113. На видео учитель рассказывает шестому классу о Дне гражданской обороны и спрашивает, готовы ли ученики к уроку. 

После поворота камеры дети сидят уже в противогазах и хором отвечают, что всегда готовы. В следующей сцене учитель стоит уже в костюме химзащиты и говорит, что «Новосибирск готов к гражданской обороне». В финале видео звучит фрагмент песни группы Егора Летова «Гражданская оборона» – «Всё идёт по плану».    

Лидером по количеству публикаций в стране стало видео из Республики Чечня, где пожарный Аюб Оздиев протащил пожарную машину на канате. МЧС России призвало участвовать во флешмобе и выкладывать видео с хэштегом, до конца акции осталось ещё 11 дней.  

Напомним, «Всю советскую застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска и опубликовал клип 30 сентября.

Никита Манько

Теги: музыка МЧС соцсети школьники флешмоб

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сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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