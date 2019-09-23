Новосибирцы зажгут на сцене шоу «Танцы» на ТНТ

Фото ТНТ

Кастинги самого танцевального шоу ТНТ продолжаются по всей стране; 5 октября зрители увидят подбор участников сразу в двух дальневосточных городах – Хабаровске и Владивостоке.

Многие молодые люди и девушки готовы пойти на многое чтобы стать знаменитыми. Например, чтобы показать свои умения и таланты наставникам шоу Мигелю, Егору Дружинину и Татьяне Денисовой, а также приглашённому члену жюри Ольге Бузовой, новосибирцы приехали во Владивосток.

Каждый год новосибирцы не перестают удивлять членов жюри шоу «Танцы», и 6 сезон – не исключение. На этот раз наши земляки пришли на шоу с редким танцевальным стилем.

«В первую очередь цель участия – показать, что К-pop – это нечто большее, чем мы привыкли считать. Сейчас множество людей увлекаются и начинают танцевать именно с этого направления, поэтому важно получить признание тому, чем мы занимаемся», – говорят участники команды ICom.

Ребята для себя решили, если им удастся пройти кастинг, то они хотели бы попасть в команду Мигеля. В Новосибирске у них есть группа поддержки в лице родных и общества любителей корейской культуры. Поддержи и ты! Смотри новый выпуск шоу «Танцы» 5 октября в 21:00 на ТНТ.

Напомним, 23 сентября стало известно, что жительница Новосибирска будет участвовать в шоу «Танцы» на ТНТ.