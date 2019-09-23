Ограбление офиса микрозаймов в Новосибирске попало на видео

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Ограбление офиса микрозаймов в Новосибирске попало на видеоРубрика: проиcшествия
04.10.2019 09:29
Фото и видео пресс-службы УМВД по Новосибирской области.
Вооружённый мужчина похитил из офиса микрофинансовой организации более 150 тысяч рублей; преступление запечатлели камеры видеонаблюдения.
Новосибирские полицейские разыскивают мужчину, который вечером 2 октября напал на офис микрозаймов в Калининском районе города. Угрожая девушке-менеджеру предметом, похожим на нож, он похитил из кассы 152 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения в помещении офиса. На кадрах записи, которая продолжается 23 секунды, видно, как молодой человек в куртке с капюшоном подошёл к сотруднице и потребовал выдать деньги. Получив наличные, он скрылся.
Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело. Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, обратиться по телефонам: 232-20-01, 232-20-09, 232-19-76.
«Конфиденциальность гарантируется», – добавили в пресс-службе.
Напомним, 24 сентября Сиб.фм писал о розыске блондина, который украл украшения у двух женщин в Кировском районе.
Мария Машанова
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