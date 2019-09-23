Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

Фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»

Картонную ёмкость из-под острых куриных крылышек надел на голову пассажир новосибирского метро; фото городского модника появилось в социальных сетях.

Креативный новосибирец соорудил головной убор из картонного ведра из-под куриных крылышек. В импровизированной шляпе мужчина сделал прорези для глаз и носа, из-за чего стал напоминать известного персонажа – Бэтмена. Снимок размещён в группе «Мода новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте».

Появление забавного фото развеселило пользователей – люди активно лайкают и комментируют публикацию. «Этому городу нужен новый герой», «Его разыскивает полиция?» – пишут новосибирцы.

Напомним, 1 октября Сиб.фм писал о появившемся в сети снимке девушки в метро с необычной причёской.