Лента новостейПредложить новость
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве
Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе
Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей
Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске
Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч
Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России
Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро НовосибирскаРубрика: общество
04.10.2019 12:28
Фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»
Картонную ёмкость из-под острых куриных крылышек надел на голову пассажир новосибирского метро; фото городского модника появилось в социальных сетях.
Креативный новосибирец соорудил головной убор из картонного ведра из-под куриных крылышек. В импровизированной шляпе мужчина сделал прорези для глаз и носа, из-за чего стал напоминать известного персонажа – Бэтмена. Снимок размещён в группе «Мода новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте».
Появление забавного фото развеселило пользователей – люди активно лайкают и комментируют публикацию. «Этому городу нужен новый герой», «Его разыскивает полиция?» – пишут новосибирцы.
Напомним, 1 октября Сиб.фм писал о появившемся в сети снимке девушки в метро с необычной причёской.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве
Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе
Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей
Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске
Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч
Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России
Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное