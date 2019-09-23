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Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

Рубрика: общество

04.10.2019 09:44

Фото с сайта jetphotos.com

В качестве компенсации морального вреда авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам рейса Камрань – Барнаул; во время посадки у самолёта загорелась стойка шасси.

Boing-767-300 авиакомпании Azur Air после инцидента, произошедшего 25 сентября в аэропорту Барнаула, в настоящее время продолжает полёты. Как ранее сообщал Сиб.фм, у самолёта, выполнявшего рейс Камрань (Вьетнам) – Барнаул, во время посадки загорелась правая стойка шасси. Пилоты смогли посадить самолёт, однако 56 пассажиров обратились за медицинской помощью. У одной из женщин врачи диагностировали ушиб почек и позвоночника.

Как рассказали представители авиакомпании сетевому туристическому порталу «Турдом», в настоящее время самолёт продолжает полёты.

«После проведения инспекционных и технических работ в соответствии с регламентом воздушное судно допущено к выполнению полётов. Кроме того, весь авиапарк компании, состоящий из 12 лайнеров, был осмотрен. Нарушений не выявили», – рассказала пресс-секретарь авиакомпании Azur Air.

В пресс-службе отметили, что инцидент с «Боингом» не повлиял на задержки рейсов. Кроме того, руководство авиакомпании приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда всем пассажирам.

Напомним, из-за аварийной посадки самолёта 25 сентября пассажиры вылетели из Барнаула в Камрань на восемь часов позже. 

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация Барнаул самолёт происшествие

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Седой новосибирец пропал возле НГТУ

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:50 Авто 0 Коммент.

Девушку госпитализировали после ДТП в Новосибирске

сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как поднять себе настроение

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Задолжавшая 300 тысяч рублей алиментов сибирячка уговорила экс-супруга не ссориться из-за денег

вчера 20:30 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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