Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

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В качестве компенсации морального вреда авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам рейса Камрань – Барнаул; во время посадки у самолёта загорелась стойка шасси.

Boing-767-300 авиакомпании Azur Air после инцидента, произошедшего 25 сентября в аэропорту Барнаула, в настоящее время продолжает полёты. Как ранее сообщал Сиб.фм, у самолёта, выполнявшего рейс Камрань (Вьетнам) – Барнаул, во время посадки загорелась правая стойка шасси. Пилоты смогли посадить самолёт, однако 56 пассажиров обратились за медицинской помощью. У одной из женщин врачи диагностировали ушиб почек и позвоночника.

Как рассказали представители авиакомпании сетевому туристическому порталу «Турдом», в настоящее время самолёт продолжает полёты.

«После проведения инспекционных и технических работ в соответствии с регламентом воздушное судно допущено к выполнению полётов. Кроме того, весь авиапарк компании, состоящий из 12 лайнеров, был осмотрен. Нарушений не выявили», – рассказала пресс-секретарь авиакомпании Azur Air.

В пресс-службе отметили, что инцидент с «Боингом» не повлиял на задержки рейсов. Кроме того, руководство авиакомпании приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда всем пассажирам.

Напомним, из-за аварийной посадки самолёта 25 сентября пассажиры вылетели из Барнаула в Камрань на восемь часов позже.