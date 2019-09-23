Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

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Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысячРубрика: общество
04.10.2019 09:44
Фото с сайта jetphotos.com
В качестве компенсации морального вреда авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам рейса Камрань – Барнаул; во время посадки у самолёта загорелась стойка шасси.
Boing-767-300 авиакомпании Azur Air после инцидента, произошедшего 25 сентября в аэропорту Барнаула, в настоящее время продолжает полёты. Как ранее сообщал Сиб.фм, у самолёта, выполнявшего рейс Камрань (Вьетнам) – Барнаул, во время посадки загорелась правая стойка шасси. Пилоты смогли посадить самолёт, однако 56 пассажиров обратились за медицинской помощью. У одной из женщин врачи диагностировали ушиб почек и позвоночника.
Как рассказали представители авиакомпании сетевому туристическому порталу «Турдом», в настоящее время самолёт продолжает полёты.
«После проведения инспекционных и технических работ в соответствии с регламентом воздушное судно допущено к выполнению полётов. Кроме того, весь авиапарк компании, состоящий из 12 лайнеров, был осмотрен. Нарушений не выявили», – рассказала пресс-секретарь авиакомпании Azur Air.
В пресс-службе отметили, что инцидент с «Боингом» не повлиял на задержки рейсов. Кроме того, руководство авиакомпании приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда всем пассажирам.
Напомним, из-за аварийной посадки самолёта 25 сентября пассажиры вылетели из Барнаула в Камрань на восемь часов позже.
Анатолий Якимов
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