6 баллов
+13
65.03 71.35
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 драк в заведениях Новосибирска

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

За откровенное фото – уволят, за замечание школьнику – накажут: почему жизнь учителя превращается в кошмар

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 14:15 Хроника 0 Коммент.

Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Седой новосибирец пропал возле НГТУ

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные японские автомобили среди новосибирцев

сегодня 08:50 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

Рубрика: общество

04.10.2019 16:09

Фото с личной страницы Александра Орлова в социальной сети «ВКонтакте»

Совместная акция новосибирского клуба парапланеристов «Вектор» и фонда «Защити жизнь» состоится 5 октября; дети, победившие онкологические заболевания, смогут подняться в небо на параплане.

Новосибирские дети, победившие рак, смогут увидеть город с высоты птичьего полёта. Впервые пятеро ребятишек, победивших страшную болезнь, поднялись в небо в 2012 году. Именно тогда стартовала совместная акция новосибирского клуба парапланеристов «Вектор» и фонда «Защити жизнь».

Полёты на параплане входят в большую программу реабилитации маленьких пациентов, которую разработали специалисты фонда. Она помогает детям вернуться к нормальной жизни после тяжёлой и продолжительной болезни, а также увереннее смотреть в будущее. Благодаря сильным и позитивным эмоциям ребята быстрее забывают негатив – длительное и болезненное лечение в стационаре.

По словам руководителя клуба «Вектор» Александра Орлова, этот проект важен тем, что призывает общество помогать больным детям любыми способами.

«Обратная связь, которую мы получаем от родителей, убедительно доказывает, что полёты на параплане являются для детей очень мощной и позитивной встряской. Адреналин, вырабатываемый нашим организмом, во-первых, экологически чист и безвреден для него, а во-вторых, является сильнейшим стимулятором, после которого жизнь в самом буквальном смысле начинает играть новыми яркими красками», – отметил он.

Специалист по связям с общественностью фонда «Защити жизнь» Татьяна Старостина уверена, что после длительного лечения тяжёлого недуга любому человеку сложно вернуться к повседневной обычной жизни, а тем более – маленьким детям.

«Приходится заново переступать через себя, нужны силы, необходим толчок, который поможет стать увереннее. Яркие эмоции, которые дарит полет на параплане, помогают маленьким подопечным поверить в свои силы», – пояснила Татьяна Старостина.

Во время экскурсии на поле детей познакомят с азами парапланёрного спорта, расскажут о тонкостях полёта. Также ребята поднимутся в воздух в тандеме с опытным парапланеристом. Кроме того, в этот день посетить лётный парадром «Вектора» смогут все желающие.

Полёты на параплане будут проходить 5 октября с 10:00 до 13:00 на парадроме Бердск-Южный. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 913 985-10-20.

Напомним, 2 октября опасные трюки проделали гимнастки небе над Новосибирском.

Анатолий Якимов

Теги: здоровье дети онкология Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 драк в заведениях Новосибирска

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

За откровенное фото – уволят, за замечание школьнику – накажут: почему жизнь учителя превращается в кошмар

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 14:15 Хроника 0 Коммент.

Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Седой новосибирец пропал возле НГТУ

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные японские автомобили среди новосибирцев

сегодня 08:50 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.09.2019

Тридцать сезонов «Успеха»

Спортивно-профессиональный клуб продолжает...

Читать далее
Image
11.08.2019

Я – не бог, просто приглядываю

О том, как Наставники и Подопечные ...

Читать далее
Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
27.05.2019

День, полный надежды

Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...

Читать далее
Image
25.04.2019

Лекарство только для вас

Как, где и зачем в Новосибирске выпускают лек...

Читать далее
Image
12.04.2019

Ешь, пей, худей!

Как решиться начать сбрасывать лишние килограммы...

Читать далее

Новости по теме

Суд запретил строительство возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске сегодня 13:28

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...

Image

Когда дадут тепло в Новосибирске: СГК опубликовала график подачи ...