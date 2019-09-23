Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

Фото с личной страницы Александра Орлова в социальной сети «ВКонтакте»

Совместная акция новосибирского клуба парапланеристов «Вектор» и фонда «Защити жизнь» состоится 5 октября; дети, победившие онкологические заболевания, смогут подняться в небо на параплане.

Новосибирские дети, победившие рак, смогут увидеть город с высоты птичьего полёта. Впервые пятеро ребятишек, победивших страшную болезнь, поднялись в небо в 2012 году. Именно тогда стартовала совместная акция новосибирского клуба парапланеристов «Вектор» и фонда «Защити жизнь».

Полёты на параплане входят в большую программу реабилитации маленьких пациентов, которую разработали специалисты фонда. Она помогает детям вернуться к нормальной жизни после тяжёлой и продолжительной болезни, а также увереннее смотреть в будущее. Благодаря сильным и позитивным эмоциям ребята быстрее забывают негатив – длительное и болезненное лечение в стационаре.

По словам руководителя клуба «Вектор» Александра Орлова, этот проект важен тем, что призывает общество помогать больным детям любыми способами.

«Обратная связь, которую мы получаем от родителей, убедительно доказывает, что полёты на параплане являются для детей очень мощной и позитивной встряской. Адреналин, вырабатываемый нашим организмом, во-первых, экологически чист и безвреден для него, а во-вторых, является сильнейшим стимулятором, после которого жизнь в самом буквальном смысле начинает играть новыми яркими красками», – отметил он.

Специалист по связям с общественностью фонда «Защити жизнь» Татьяна Старостина уверена, что после длительного лечения тяжёлого недуга любому человеку сложно вернуться к повседневной обычной жизни, а тем более – маленьким детям.

«Приходится заново переступать через себя, нужны силы, необходим толчок, который поможет стать увереннее. Яркие эмоции, которые дарит полет на параплане, помогают маленьким подопечным поверить в свои силы», – пояснила Татьяна Старостина.

Во время экскурсии на поле детей познакомят с азами парапланёрного спорта, расскажут о тонкостях полёта. Также ребята поднимутся в воздух в тандеме с опытным парапланеристом. Кроме того, в этот день посетить лётный парадром «Вектора» смогут все желающие.

Полёты на параплане будут проходить 5 октября с 10:00 до 13:00 на парадроме Бердск-Южный. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 913 985-10-20.

Напомним, 2 октября опасные трюки проделали гимнастки небе над Новосибирском.