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«Поспорили, что займутся сексом с завучем»: пожилая женщина стала «героиней» интимного видео

Рубрика: общество, проиcшествия

04.10.2019 17:55

фото с сайта pixabay.com

Пожилой завуч стала «участником» интимного видео; полиция уже разыскивает распространителей фейка.

Красноярские школьники пересылают друг другу видео, на котором якобы изображена завуч одной из местных школ. Об этом сообщает «КП Красноярск». Никто не знает, кто автор ролика, однако видео под названием «Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем» набирает всё большую популярность в сети. 

Завуч узнала, что стала героиней порно-ролика только сегодня, хотя видео было впервые опубликовано уже несколько дней назад. Женщина рассказала красноярскому изданию, что не считает это местью. Всё это, говорит она, похоже на злую шутку. Также 64-летний педагог отметила, что конфликтов у неё за 40 лет работы в школе ни с кем не было. 

На кадрах некая женщина, которую автор выдаёт за преподавателя, повёрнута спиной к камере. Единственное возможное сходство героини с завучем – причёска. Пока до конца не стало ясно, кто создал это видео и с какой целью начал его распространять. Женщина уже написала заявление в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, накануне стало известно, что преподаватель горного техникума из Кузбасса уволилась по собственному желанию из-за обнаруженного порно с её участием. 

Эмиль Фукс

Теги: школа Красноярский край

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сегодня 18:01 Политика 0 Коммент.

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сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска объяснила заявление об использовании бытового мусора в заливке фундамента

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

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«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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