«Поспорили, что займутся сексом с завучем»: пожилая женщина стала «героиней» интимного видео

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Пожилой завуч стала «участником» интимного видео; полиция уже разыскивает распространителей фейка.

Красноярские школьники пересылают друг другу видео, на котором якобы изображена завуч одной из местных школ. Об этом сообщает «КП Красноярск». Никто не знает, кто автор ролика, однако видео под названием «Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем» набирает всё большую популярность в сети.

Завуч узнала, что стала героиней порно-ролика только сегодня, хотя видео было впервые опубликовано уже несколько дней назад. Женщина рассказала красноярскому изданию, что не считает это местью. Всё это, говорит она, похоже на злую шутку. Также 64-летний педагог отметила, что конфликтов у неё за 40 лет работы в школе ни с кем не было.

На кадрах некая женщина, которую автор выдаёт за преподавателя, повёрнута спиной к камере. Единственное возможное сходство героини с завучем – причёска. Пока до конца не стало ясно, кто создал это видео и с какой целью начал его распространять. Женщина уже написала заявление в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, накануне стало известно, что преподаватель горного техникума из Кузбасса уволилась по собственному желанию из-за обнаруженного порно с её участием.