Православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептами

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Православный собор на Западном жилмассиве активно ведёт соцсети; кулинарный блог о постной еде прославился в главных православных пабликах страны.

Прихожане Троице-Владимирского собора раскрутились на YouTube благодаря кулинарным рецептам. Сегодня, 4 октября, очередное видео проекта «Ангела за трапезой» опубликовали в одной из самых популярных групп о питании православных верующих «ВКонтакте».

Кулинарный проект был запущен на канале собора два месяца назад, авторами проекта стали Евгений Иванов и старший повар трапезной Елена Богданова. В своих выпусках женщина приглашает разных прихожан и разбирает вопросы постного питания и спорта, постные виды традиционных пирогов и другие адаптированные рецепты русской и мировой кухни.

Так, фитнес-тренер и многодетный отец Виктор Киселёв поделился рецептом котлет из кальмаров, библиотекарь собора рассказала о спагетти из кабачков, а старшая сестра милосердия приготовила из тех же кабачков оладьи.

Троице-Владимирский собор стал одной из самых прогрессивных церквей Новосибирска, активно рассказывая о своей работе и просвещении в соцсетях. В последние полгода стали активно публиковать новые выпуски Воскресной школы и рецептов постной кухни и обещают новый контент каждую пятницу и субботу. Видео сняты на профессиональное оборудование и по стандартам видеопроизводства. Сейчас на канале более 28 тысяч просмотров.

Напомним, 20 сентября блогер показала, чем новосибирские бабушки могут кормить внуков-веганов.