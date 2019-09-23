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Православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептами

Рубрика: общество

04.10.2019 17:35

Скриншот видео

Православный собор на Западном жилмассиве активно ведёт соцсети; кулинарный блог о постной еде прославился в главных православных пабликах страны.

Прихожане Троице-Владимирского собора раскрутились на YouTube благодаря кулинарным рецептам. Сегодня, 4 октября, очередное видео проекта «Ангела за трапезой» опубликовали в одной из самых популярных групп о питании православных верующих «ВКонтакте».

Кулинарный проект был запущен на канале собора два месяца назад, авторами проекта стали Евгений Иванов и старший повар трапезной Елена Богданова. В своих выпусках женщина приглашает разных прихожан и разбирает вопросы постного питания и спорта, постные виды традиционных пирогов и другие адаптированные рецепты русской и мировой кухни.

Так, фитнес-тренер и многодетный отец Виктор Киселёв поделился рецептом котлет из кальмаров, библиотекарь собора рассказала о спагетти из кабачков, а старшая сестра милосердия приготовила из тех же кабачков оладьи.

Троице-Владимирский собор стал одной из самых прогрессивных церквей Новосибирска, активно рассказывая о своей работе и просвещении в соцсетях. В последние полгода стали активно публиковать новые выпуски Воскресной школы и рецептов постной кухни и обещают новый контент каждую пятницу и субботу. Видео сняты на профессиональное оборудование и по стандартам видеопроизводства. Сейчас на канале более 28 тысяч просмотров.

Напомним, 20 сентября блогер показала, чем новосибирские бабушки могут кормить внуков-веганов.

Никита Манько

Теги: блогер православие еда соцсети

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сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:01 Политика 0 Коммент.

«Поспорили, что займутся сексом с завучем»: пожилая женщина стала «героиней» интимного видео

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

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сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Суд запретил строительство возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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