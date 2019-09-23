Православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептами

Лента новостейПредложить новость
Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске
Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей
В рамках нацпроекта в Новосибирской области открылся многоцелевой спортивный комплекс
Суд запретил строительство возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Православный блогер из Новосибирска покорила соцсети рецептамиРубрика: общество
04.10.2019 17:35
Скриншот видео
Православный собор на Западном жилмассиве активно ведёт соцсети; кулинарный блог о постной еде прославился в главных православных пабликах страны.
Прихожане Троице-Владимирского собора раскрутились на YouTube благодаря кулинарным рецептам. Сегодня, 4 октября, очередное видео проекта «Ангела за трапезой» опубликовали в одной из самых популярных групп о питании православных верующих «ВКонтакте».
Кулинарный проект был запущен на канале собора два месяца назад, авторами проекта стали Евгений Иванов и старший повар трапезной Елена Богданова. В своих выпусках женщина приглашает разных прихожан и разбирает вопросы постного питания и спорта, постные виды традиционных пирогов и другие адаптированные рецепты русской и мировой кухни.
Так, фитнес-тренер и многодетный отец Виктор Киселёв поделился рецептом котлет из кальмаров, библиотекарь собора рассказала о спагетти из кабачков, а старшая сестра милосердия приготовила из тех же кабачков оладьи.
Троице-Владимирский собор стал одной из самых прогрессивных церквей Новосибирска, активно рассказывая о своей работе и просвещении в соцсетях. В последние полгода стали активно публиковать новые выпуски Воскресной школы и рецептов постной кухни и обещают новый контент каждую пятницу и субботу. Видео сняты на профессиональное оборудование и по стандартам видеопроизводства. Сейчас на канале более 28 тысяч просмотров.
Напомним, 20 сентября блогер показала, чем новосибирские бабушки могут кормить внуков-веганов.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске
Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей
В рамках нацпроекта в Новосибирской области открылся многоцелевой спортивный комплекс
Суд запретил строительство возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Первому игроку приготовиться
Как стать успешным блогером в городе киберпанка
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
«Пещерный» век высокой кухни
Почему службы доставки заменяют залы ресторанов
Авангардный бит
Как новосибирские диджеи покорили мэрию, Москву и русский You...
Новости по теме
Популярное