Лента новостейПредложить новость
В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»
Самолёт с незаконно добытыми 150 килограммами рыбы задержали в Сибири
Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области
ХК «Сибирь» – «Нефтехимик»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске
Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской областиРубрика: общество, наука
05.10.2019 09:03
Фото предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Новосибирской области
Уровень заболеваемости не снижается с 50-х годов; случаев в Новосибирске больше, чем в среднем по стране.
Специалисты призывают усилить профилактику от ветряной оспы. Уровень заболеваемости в Новосибирске превышает средние показатели по стране, что вызывает тревогу медиков. Вирус обладает свойством чрезвычайно быстро распространяться, и, вопреки общему мнению о его безобидности, в ряде случаев может представлять серьезную опасность для здоровья человека.
«Вакцинацию от ветряной оспы необходимо внести в региональный календарь прививок Новосибирской области», – такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Алексей Ртищев во время выступления на круглом столе в областной клинической больнице.
Специалист, который считается одним из ведущих в стране по ветряной оспе, отмечает, что поскольку на настоящий момент массовой вакцинации от ветряной оспы не проводится, то уровень заболеваемости по сравнению с 50-ми годами прошлого века не снижается. И никакие профилактические меры и ограничительные мероприятия не могут существенно повлиять на распространение инфекции.
Минздрав Российской Федерации планирует в ближайшие два года расширить национальный календарь прививок, включив в него, в том числе, и вакцинацию от ветряной оспы. При этом доктор медицинских наук Алексей Ртищев уверен, что решать проблему нужно уже сейчас на уровне области: «Региональные программы с высоким охватом играют огромное значение, поскольку разные территории имеют разные эпидемиологические особенности».
Напомним, в феврале новосибирские врачи боролись с эпидемией кори.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирск привезли главную икону Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»
Самолёт с незаконно добытыми 150 килограммами рыбы задержали в Сибири
Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области
ХК «Сибирь» – «Нефтехимик»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске
Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное