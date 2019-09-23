Прививка от ветряной оспы может стать обязательной в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Новосибирской области

Уровень заболеваемости не снижается с 50-х годов; случаев в Новосибирске больше, чем в среднем по стране.

Специалисты призывают усилить профилактику от ветряной оспы. Уровень заболеваемости в Новосибирске превышает средние показатели по стране, что вызывает тревогу медиков. Вирус обладает свойством чрезвычайно быстро распространяться, и, вопреки общему мнению о его безобидности, в ряде случаев может представлять серьезную опасность для здоровья человека.

«Вакцинацию от ветряной оспы необходимо внести в региональный календарь прививок Новосибирской области», – такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Алексей Ртищев во время выступления на круглом столе в областной клинической больнице.



Специалист, который считается одним из ведущих в стране по ветряной оспе, отмечает, что поскольку на настоящий момент массовой вакцинации от ветряной оспы не проводится, то уровень заболеваемости по сравнению с 50-ми годами прошлого века не снижается. И никакие профилактические меры и ограничительные мероприятия не могут существенно повлиять на распространение инфекции.

Минздрав Российской Федерации планирует в ближайшие два года расширить национальный календарь прививок, включив в него, в том числе, и вакцинацию от ветряной оспы. При этом доктор медицинских наук Алексей Ртищев уверен, что решать проблему нужно уже сейчас на уровне области: «Региональные программы с высоким охватом играют огромное значение, поскольку разные территории имеют разные эпидемиологические особенности».

Напомним, в феврале новосибирские врачи боролись с эпидемией кори.