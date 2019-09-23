Ребёнка подожгли в Дзержинском районе Новосибирска

Предположительно, неизвестный облил бензином 10-летнего ребёнка; подробности происшествия выясняются.

Двое детей получили ожоги на улице Докучаева в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Сообщается, что мальчика экстренно доставили в ожоговый центр. На месте работают сотрудники полиции. Очевидцы предполагают, что детей поджёг неизвестный. Точная версия происшествия пока выясняется.

"По факту получения ожогов двумя малолетними детьми в Дзержинском районе города организована уголовно-процессуальная проверка", — сообщил Следком.

На момент написания новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не прокомментировали происшествие. Подробности выясняются и будут известны в ближайшее время.