Ребёнка подожгли в Дзержинском районе Новосибирска

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Ребёнка подожгли в Дзержинском районе НовосибирскаРубрика: проиcшествия
04.10.2019 18:11
Предположительно, неизвестный облил бензином 10-летнего ребёнка; подробности происшествия выясняются.
Двое детей получили ожоги на улице Докучаева в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Сообщается, что мальчика экстренно доставили в ожоговый центр. На месте работают сотрудники полиции. Очевидцы предполагают, что детей поджёг неизвестный. Точная версия происшествия пока выясняется.
"По факту получения ожогов двумя малолетними детьми в Дзержинском районе города организована уголовно-процессуальная проверка", — сообщил Следком.
На момент написания новости в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не прокомментировали происшествие. Подробности выясняются и будут известны в ближайшее время.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске
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В рамках нацпроекта в Новосибирской области открылся многоцелевой спортивный комплекс
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