Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

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Специалисты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления 17 различных марок на предмет безопасности для потребителя; в составе, кроме заявленного куриного мяса, обнаружились токсины.

Лапшу марок «Доширак», «Роллтон», «Биг Ланч», «Скоровар» и ряда других проверили эксперты Роскачества. Они разобрали состав продукта буквально по полочкам и выяснили, что в «кучерявых обедах» полно вредных токсинов. Об этом сообщается на сайте организации.

«В продукции "Скоровар" было обнаружено превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Следы этого же вещества замечены в лапше ещё восьми торговых марок», – говорится в публикации.

При этом эксперты подчеркнули, что считать данные факты нарушением нельзя – допустимый техническим регламентом уровень микротоксинов не превышен.

Микротоксины – это вещества природного происхождения, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов. Те, в свою очередь, появляются на злаковых культурах во время хранения.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал, что Роскачество опубликовало рекомендации по выбору хороших вин.