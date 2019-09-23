Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

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Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливымиРубрика: общество
04.10.2019 12:50
фото с сайта pixabay.com
Эксперты спросили у россиян, сколько денег им нужно для счастья; самые высокие запросы у москвичей и приморцев.
Аналитики выяснили, что россияне понимают под зарплатой своей мечты. Чтобы чувствовать себя комфортно, работникам необходимо около 160 тысяч рублей в месяц. При этом самые большие аппетиты у москвичей – они хотят получать по 220 тысяч рублей. Такие данные опубликовал портал Superjob.
На втором месте после жителей российской столицы – работники во Владивостоке: там для комфортной жизни люди хотят получать 205 тысяч рублей в месяц. Ростовчан осчастливила бы зарплата в 200 тысяч рублей.
Также исследователи отметили прямую связь между возрастом респондентов и уровнем желаемой зарплаты: чем старше человек, тем больше он хочет получать. Указали аналитики и на то, что запросы мужчин заметно выше, чем у женщин: 181 тысяча рублей против 138 тысяч рублей.
Напомним, 7 сентября Сиб.фм опубликовал статистику Роструда, который назвал сферы с самыми высокими зарплатами.
Мария Машанова
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