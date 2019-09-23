Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

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Рубрика: общество

04.10.2019 12:50

фото с сайта pixabay.com

Эксперты спросили у россиян, сколько денег им нужно для счастья; самые высокие запросы у москвичей и приморцев. 

Аналитики выяснили, что россияне понимают под зарплатой своей мечты. Чтобы чувствовать себя комфортно, работникам необходимо около 160 тысяч рублей в месяц. При этом самые большие аппетиты у москвичей – они хотят получать по 220 тысяч рублей. Такие данные опубликовал портал Superjob.

На втором месте после жителей российской столицы – работники во Владивостоке: там для комфортной жизни люди хотят получать 205 тысяч рублей в месяц. Ростовчан осчастливила бы зарплата в 200 тысяч рублей. 

Также исследователи отметили прямую связь между возрастом респондентов и уровнем желаемой зарплаты: чем старше человек, тем больше он хочет получать. Указали аналитики и на то, что запросы мужчин заметно выше, чем у женщин: 181 тысяча рублей против 138 тысяч рублей.    

Напомним, 7 сентября Сиб.фм опубликовал статистику Роструда, который назвал сферы с самыми высокими зарплатами. 

Мария Машанова

Теги: зарплата доходы

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сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

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Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

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Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

Экс-губернатор Виктор Толоконский будет разрабатывать стратегию развития «РАТМ-холдинга»

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Седой новосибирец пропал возле НГТУ

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные японские автомобили среди новосибирцев

сегодня 08:50 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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