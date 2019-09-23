«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

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«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под НовосибирскомРубрика: общество, проиcшествия
04.10.2019 15:54
Фото ГУ МЧС НСО
Двое пожарных в нерабочее время спасли маленьких детей в Болотном; решается вопрос о награждении спасателей.
В МЧС рассказали детали спасения детей во время пожара в райцентре Болотное в Новосибирской области. Как ранее сообщал Сиб.фм, оставшиеся одни дома дошкольники чуть не погибли. Мать повела троих детей в школу утром, оставив дома, по уточнённым данным, еще троих ребят без присмотра. Причиной пожара стала детская шалость. Как рассказали Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области, сотрудники службы Алексей Курцев и Василий Боженок, двигаясь на личном автомобиле ранним утром 4 октября, заметили возгорание в одном из домов на улице Рабочей в Болотном. Был виден густой чёрный дым, который выходил из окон и крыши. Алексей Курцев, проживающий недалеко от этого места, знал – в доме живёт многодетная семья.
«Я спросил у самой старшей девочки, которой 5 лет, что произошло. Она сказала, что её трехлетний брат взял зажигалку и поджёг диван. Дети невредимы и не были напуганы – они не поняли, что произошло», – рассказал майор внутренней службы Алексей Курцев.
Счёт шёл на секунды – к счастью, дверь дома не была заперта, и спасатели смогли беспрепятственно войти в дом. В то же время трое детей – двух, трёх и пяти лет, сидели в прихожей без какой-либо паники. Несмотря на сильное задымление внутри дома, детей ничего не пугало – они сидели и ели пряники. Выяснить, есть ли кто-то ещё в доме, было невозможно из-за очень плотного задымления. Герои оперативно связались с мамой детей, которая подтвердила, что детей дома трое.
Пока все трое детей грелись в автомобиле Алексея и Василия, оперативно подоспели пожарные. Огонь ликвидировали быстро – через 4 минуты все очаги возгорания потушили. Все дети живы и здоровы, дом также не получил серьёзных повреждений. Общая площадь возгорания составила около четырёх квадратных метров – повреждены диван, оконные рамы и пол.
Сейчас решается вопрос о награждении спасателей, которые по счастливой случайности оказались рядом и предотвратили возможную трагедию.
Напомним, 29 сентября в Иркутской области в огне погибли трёхлетние близняшки.
Эмиль Фукс
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