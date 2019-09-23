Седой новосибирец пропал возле НГТУ

Лента новостейПредложить новость
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве
Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе
Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей
Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске
Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч
Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России
Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Седой новосибирец пропал возле НГТУРубрика: общество
04.10.2019 09:52
фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области
Сибиряк бесследно исчез ещё 24 сентября; до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.
В Новосибирске пропал 55-летний Игорь Кириллов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В последний раз его видели 24 сентября, когда он ушёл из дома по адресу проспект Карла Маркса, 47/1.
Отличительные черты: рост примерно 165 сантиметров, седые волосы, серые глаза, среднего телосложения, зубы вставные, на руках и теле видны следы от псориаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам 8 (383) 232-16-45, 232-16-46, 232-64-80, 232-64-70.
Напомним, 1 октября мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска
«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве
Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе
Из-за эмиграции педагогов в Китай в новосибирских школах не хватает учителей
Ноль очков за четверть: Курск унизил баскетбольное «Динамо» в Новосибирске
Пассажирам загоревшегося в Барнауле «Боинга» выплатят по 100 тысяч
Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России
Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное