Седой новосибирец пропал возле НГТУ

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Сибиряк бесследно исчез ещё 24 сентября; до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

В Новосибирске пропал 55-летний Игорь Кириллов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В последний раз его видели 24 сентября, когда он ушёл из дома по адресу проспект Карла Маркса, 47/1.

Отличительные черты: рост примерно 165 сантиметров, седые волосы, серые глаза, среднего телосложения, зубы вставные, на руках и теле видны следы от псориаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам 8 (383) 232-16-45, 232-16-46, 232-64-80, 232-64-70.

Напомним, 1 октября мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском.