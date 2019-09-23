Следком прокомментировал поджог двух детей в Дзержинском районе

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Выяснилось, что дети пострадали из-за обжига металлолома; двое пострадавших госпитализированы.

Двое детей в возрасте 17 и 10 лет получили ожоги тела, облившись бензином. Об этом Сиб.фм сообщил замглавы СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Версия об умышленном поджоге неизвестным мужчиной не подтвердилась.

"Четверо малолетних детей в одном из гаражных кооперативов занимались обжигом проводов для сдачи их в пункт приёма металла при помощи воспламеняющейся жидкости. Из-за неосторожного обращения с горючим двое детей облились и получили ожоги тела", — сообщил Сиб.фм Дмитрий Чечулин.

Ранее сообщалось о том, что детей поджёг мужчина, предварительно облив бензином — эту версию Следком опроверг. На месте происшествия работают следователи для выяснения обстоятельств. Продолжается осмотр и опрос очевидцев.