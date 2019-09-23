Соглашение о развитии цифровых технологий электросетей Новосибирской области подписал Андрей Травников

Фото правительства Новосибирской области

Делегация Новосибирской области под руководством Андрея Травникова принимает участие в работе Российской энергетической недели-2019; уже заключено соглашение между правительством региона, ПАО «МРСК Сибири» и ассоциацией «Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика"».

Развитию цифровых технологий в Новосибирской обрасти уделяется большой внимание. В рамках Российской энергетической недели в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области, ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ассоциацией «Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика"». Документ направлен на развитие цифровых технологий электросетей Новосибирской области и Сибирского федерального округа в целом.

Соглашение было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, генеральным директором ПАО «МРСК Сибири» Павлом Акилиным и исполнительным директором ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика"» Алексеем Шибановым.

Как отметил глава региона, это будет совместная инициатива сибирских регионов по созданию кластера цифровых предприятий под названием «Цифровая энергетика».

«Кластер, а также первые изделия и разработки в сфере энергетики были презентованы на "Технопроме-2019". "МРСК Сибири" заинтересована в этих изделиях, в технических решениях новосибирских разработчиков и промышленников, и планирует оказывать содействие становлению и развитию кластера "Цифровая энергетика" в Новосибирской области», – заявил Андрей Травников.

Сотрудничество между правительством Новосибирской области и электросетевой компанией выгодно обеим сторонам. Оно будет способствовать обеспечению надёжного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Кроме того, подписанный документ повысит инвестиционную привлекательность региона.

Павел Акилин заверил, что это очень важный документ. Энергетики будут двигаться и развиваться вместе с партнёрами.

«Мы знаем, какая сильная научная школа в Новосибирске, и этим необходимо пользоваться. Если говорить об ассоциации, то со многими её членами мы уже сотрудничаем. Это соглашение – первый шаг к разработке новых технологий по цифровизации энергокомплекса Сибири», – подчеркнул Павел Акилин.

Целью заключённого соглашения является организация и выполнение совместных действий сторон, направленных на исполнение ведомственного проекта ПАО «Россети» «Цифровая энергетика» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в части цифровизации электроэнергетики, электросетевого комплекса РФ на территории Новосибирской области и Сибирского федерального округа.

Напомним, 19 сентября во время «Технопрома» эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0».