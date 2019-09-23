Суд запретил строительство возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске

Фото из архива Сиб.фм

Мэрия города Новосибирска выиграла иск в Арбитражном суде о запрете строительства на участке, прилегающем к территории лицея № 22 «Надежда Сибири»; споры вокруг этого участка длились на протяжении двух лет.

Подарок ко Дню учителя получили педагоги новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири». Участок площадью более четырёх тысяч квадратных метров, расположенный на улице Советская, 63, на котором компания «Стройкомплекс» планировала построить бизнес-центр, решением Арбитражного суда исключён из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Как ранее сообщал Сиб.фм, история началась ещё в 2008 году. Тогда на участке между домами № 55 и № 65 на улице Советской компания хотела построить школьный стадион и девятиэтажный бизнес-центр.

За это время ни парковка, ни бизнес-центр не были построены. Тем не менее, год назад на территории выделенного участка вырубили все деревья. 22 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о запрете строительства бизнес-центра возле лицея № 22. При этом застройщику предлагались альтернативные площадки. Тем не менее, строительная компания подала в суд.

В феврале этого года около лицея № 22 была замечена строительная техника. При этом разрешительных документов у компании не было. Началось судебное противостояние между мэрией Новосибирска и лицеем «Надежда Сибири» с компанией-застройщиком «АльянсСтрой». Точку в этой истории поставил Арбитражный суд Новосибирской области.

Иск мэрии о признании незаконным образование земельного участка под строительства бизнес-центра был удовлетворён в полном объёме. Кроме того, спорный участок исключён из ЕГРН.

«Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Тем не менее, застройщик – компания «АльянсСтрой», подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск на лицей № 22 «Надежда Сибири» с требованием взыскать 150 тысяч рублей в качестве возмещения расходов, потраченных на судебные разбирательства.

Напомним, в июне противники стройки у лицея «Надежда Сибири» записали видеообращение в Владимиру Путину.