«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

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«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в МосквеРубрика: общество
04.10.2019 12:04
Фото из личного архива героя публикации
Известный среди новосибирцев танцор подземки покоряет москвичей; зрители не понимают, чем он так прославился.
Александр Караваев, больше известный как Флагмирдей, появился на кадрах из московского метро. Парень танцует под песни из 90-х в свойственном ему стиле. Однако в этот раз танцор почему-то решил не показывать пассажирам табличку с традиционной для него надписью «танцую за 100 рублей».
Для жителей Новосибирска парень, танцующий в метро за деньги, – привычное явление. Однако зажигательные танцы Александра веселят не всех.
«Танцует он, а стыдно мне», – пишет один из комментаторов в социальной сети «ВКонтакте».
Также не всем новосибирцам нравится стиль танцев мужчины.
«Так себе танцует, однообразно, из года в год одинаково. На курсы танцев бы походил», – добавил ещё один подписчик.
Другие люди не могут понять, каким образом танцор снискал такую популярность и уважение.
«Интересно, из чего видно, что он именно прославился? Все почти пассажиры ноль эмоций и внимания. Я себе славу как то по-другому представлял, реакцию зрителей, по крайней мере», – удивляется зритель.
Напомним, 1 октября новосибирцев удивила причёска одного из пассажиров метро, однако Сиб.фм удалось выяснить, что эта фотография сделала в Санкт-Петербурге.
Эмиль Фукс
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