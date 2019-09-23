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«Танцует он, а стыдно мне»: танцор из Новосибирска гастролирует в Москве

Рубрика: общество

04.10.2019 12:04

Фото из личного архива героя публикации

Известный среди новосибирцев танцор подземки покоряет москвичей; зрители не понимают, чем он так прославился.

Александр Караваев, больше известный как Флагмирдей, появился на кадрах из московского метро. Парень танцует под песни из 90-х в свойственном ему стиле. Однако в этот раз танцор почему-то решил не показывать пассажирам табличку с традиционной для него надписью «танцую за 100 рублей». 

Для жителей Новосибирска парень, танцующий в метро за деньги, – привычное явление. Однако зажигательные танцы Александра веселят не всех.

«Танцует он, а стыдно мне», – пишет один из комментаторов в социальной сети «ВКонтакте». 

Также не всем новосибирцам нравится стиль танцев мужчины.

«Так себе танцует, однообразно, из года в год одинаково. На курсы танцев бы походил», – добавил ещё один подписчик.

Другие люди не могут понять, каким образом танцор снискал такую популярность и уважение. 

«Интересно, из чего видно, что он именно прославился? Все почти пассажиры ноль эмоций и внимания. Я себе славу как то по-другому представлял, реакцию зрителей, по крайней мере», – удивляется зритель.

Напомним, 1 октября новосибирцев удивила причёска одного из пассажиров метро, однако Сиб.фм удалось выяснить, что эта фотография сделала в Санкт-Петербурге. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирский метрополитен

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сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Задолжавшая 300 тысяч рублей алиментов сибирячка уговорила экс-супруга не ссориться из-за денег

вчера 20:30 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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