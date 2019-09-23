Топ-5 драк в заведениях Новосибирска

Фото из архива Сиб.фм и сайта pixabay.com

Новосибирские бары празднуют «Октоберфест» – традиционный немецкий фестиваль пенных напитков. Столица Сибири уже несколько лет держит лидерство по количеству магазинов разливного пива на сто человек, несмотря на скорое закрытие каждых шести из десяти торговых точек и борьбу полиции с правонарушениями. Редакция Сиб.фм составила рейтинг самых громких конфликтов в заведениях.

Пятое место – «Вертолёт на танцполе»

Дискотека в Чулымском клубе «Атмосфера» закончилась серьёзными травмами для двух местных жителей в конце июля. По данным городского сообщества «АСТ-54», один из парней наступил на ногу уроженцу Азербайджана – в ответ мужчина отправил противника в нокаут и принялся добивать ногами лежачего. Прекратить избиение решил мужчина в белом спортивном костюме – в результате второй гость с востока вмешался в конфликт. Неудачно исполнив «вертолёт» на танцполе, в следующей атаке он отправил мужчину в нокдаун. Через несколько дней полиция задержала двух нападавших – 27-летнего жителя Чулыма и 29-летнего жителя Новосибирска, которые ранее неоднократно были судимы. Один из подозреваемых был задержан на территории Тюменской области.

Четвёртое место – «Совет, да любовь»

Уличная драка возле кафе на Затулинке напоминала картинки о травле медведя собаками – двухметровый мужчина внушительной комплекции вынужден был противостоять пятерым низкорослым южанам. По данным полиции конфликт начался внутри придорожного кафе, предположительно после пропажи золотой цепочки. Противостояние вылилось в драку уже на улице – с одной стороны внушительной комплекции мужчина и его смелая жена, с другой стороны его вдвое меньший противник и четверо таких же приятелей. Конфликт продолжался недолго, никто из участников не обращался в полицию с заявлением и жалобами на травмы – а золотая цепочка обнаружилась на полу в заведении. Что характерно, за мужчину активно вступалась его спутница – и не боялась отгонять и бить противников.

Третье место – «Пицца со вкусом беспредела»

Ночной ужин в известной пиццерии «Каппричио» закончился для хоккейного комментатора Дмитрия Ерыкалова сломанными рукой и носом. Журналист с двумя друзьями и девушками спокойно отдыхал в заведении, но внезапные гости стали прямо провоцировать компанию на конфликт. Короткая перепалка резко переросла в драку, через минуту между собой дрались уже все посетители пиццерии, включая девушек. Вскоре в ресторан ворвались и вступили в бой гости соседнего бара Skywalker, в конфликте участвовали около 20 человек. Сиб.фм первым из СМИ написал о скандальной истории – вскоре она попала в федеральные СМИ, полиция возбудила уголовное дело и отыскала предполагаемых зачинщиков драки.

Второе место – «Вестерн в чайхане»

Конфликт в чайхане «Ковёр» на левом берегу мог бы стать сюжетом малобюджетного вестерна в стиле Тарантино, но обернулся уголовным делом в Ленинском районном суде. Конфликт случился ночью 15 декабря 2018 года в чайхане «Ковёр» на улице Ватутина. Как сообщали Сиб.фм в прокуратуре, тренер одной из ДЮСШ устроил разборки после драки с выстрелами – достал пистолет и начал допрашивать участников драки: «Кто стрелял?». Потерпевший оказался последним на пути пьяного и вооружённого мужчины. Получив отрицательный ответ, обвиняемый собирался уходить, но резко развернулся и выстрелил невольному участнику потасовки в лицо. К счастью, пуля из «Осы» всего лишь разорвала щёку и повредила мизинец на руке потерпевшего – следователи расценили это как попытку убийства.

Первое место – стрельба в баре «Ухо и медведь»

В конце июня суд вынес приговор виновнику трагедии в караоке-баре «Ухо и Медведь» по обвинению в убийстве охранника. Сам конфликт случился в марте 2018 года – компания молодых людей отмечала день рождения, гости начали нарушать общественный порядок и правила посещения заведения – охранник потребовал покинуть бар. В итоге завязалась драка, после которой брат именинника подошёл к охраннику и в упор выстрелил ему в голову – через четыре часа потерпевший скончался в реанимации. Суд назначил убийце десять с половиной лет колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу.

Чаще всего новосибирские заведения случайно становятся площадкой для драк и даже трагедий, а виновники списывают всё на алкоголь и попытки самообороны. Но в некоторых местах это происходит периодически, а полиция редко публикует рейтинги самых криминогенных мест. Последний такой рейтинг был опубликован в 2015 году и спустя четыре года потерял актуальность.