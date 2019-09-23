У Натальи Бочкарёвой парализовало половину лица после скандала с наркотиками

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У Натальи Бочкарёвой парализовало половину лица после скандала с наркотикамиРубрика: общество, проиcшествия
04.10.2019 13:04
Фото из личного архива героя публикации
Актриса пропустила съёмочный день из-за подорванного здоровья; звезда сериала «Счастливы вместе» отрицает свою причастность к делу о хранении наркотиков.
Состояние здоровья актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой сильно ухудшилось. Об этом друг артистки рассказал сайту Starhit. Музыкант утверждает, что причина кроется в недавней истории с обнаружением у нее запрещённых веществ.
Музыкант Андрей Ковалёв рассказал изданию, что актриса пропустила съёмочный день из-за плохого самочувствия. У Натальи Бочкарёвой сильно поднялась температура и парализовало половину лица, сообщает знакомый.
Недавно в сети появилось видео задержания Бочкарёвой сотрудниками правоохранительных органов. Из записи было понятно, что актрису подозревают в хранении запрещённых веществ. Сама Бочкарёва записывала видеообращения, в которых отрицала факт перевозки наркотиков. Сейчас актриса никак не комментирует ситуацию с задержанием.
Напомним, накануне сибирский целитель сообщил Сиб.фм, что может излечить Анастасию Заворотнюк от рака.
Эмиль Фукс
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Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском
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