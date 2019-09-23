Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России

фото пресс-службы конкурса "Педагог-психолог 2019"

За звание лучшего преподавателя-психолога боролись 15 финалистов; сибирячка заняла третье место в конкурсе.

Педагог-психолог из Новосибирска Екатерина Веселова из школы №177 стала призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Информация об этом появилась на сайте «РИА Новости».

«Мой идеал — это безопасная школа, где всем комфортно, в которой каждый может раскрыть и реализовать свои способности (и это не только про детей). Я представляю школу, каждый член которой принят вне зависимости от его особенностей здоровья. Школу, где педагоги и родители понимают друг друга и идут в одном направлении, заботясь о детях», — рассказывала Екатерина, которая заняла в конкурсе почётное третье место.

Награждение проходило в Российской Академии образования в Москве.

За звание лучшего психолога боролись 15 специалистов со всей России, которым предстояло пройти множество испытаний. Они должны были в кротчайшие сроки подготовить решение необычного кейса, продемонстрировать свою уникальную методику и составить психологический портрет человека по результатам обследования.

Победителем стал Михаил Алагуев из Республиканского Центра образования Улан-Удэ.

Напомним, в начале сентября был назван сибирский регион с самой высокой зарплатой учителей.