Успеть за грибами: новосибирским любителям тихой охоты рассказали, как не попасть в сводки потеряшек

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Новосибирские грибники ждут от последних тёплых выходных богатого «улова»; спасатели тем временем раздают советы, как не заблудиться в лесу.

Не успели синоптики пообещать новосибирцам тёплые выходные — аж до 20 градусов со знаком плюс, как заядлые грибники оказались на низком старте — готовятся сделать финальную в этом сезоне вылазку в лес за дарами природы. Спасатели тоже насторожились: пока пенсионеры штурмуют окрестности Новосибирска, велика опасность роста количества пропавших людей. Только в сентябре региональное МЧС разыскивало 16 человек, ушедших за грибами. Один пропавший до сих пор не найден.

Чтобы не создавать лишних проблем себе и своим близким, а также не загружать поисковиков дополнительной работой, спасатели МЧС призывают новосибирцев идти в лес только с «холодной головой».

Иными словами, к вылазке на природу нужно тщательно подготовиться.

«Первым делом предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться», — рассказали в новосибирском МЧС.

Сотрудники ведомства посоветовали также иметь при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания. Ещё стоит захватить с собой нож, спички и часы — они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.

«Если у вас есть какие-то хронические заболевания, которые могут обостриться, то без необходимых медикаментов в лес идти нельзя», — добавили спасатели.

В перечне рекомендаций от сотрудников МЧС — и пожелания к одежде. Она должна быть максимально закрытой, чтобы обезопасить себя от порезов, царапин и укусов насекомых. Кроме того, камуфляжу стоит предпочесть яркие вещи, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

В случае, если вы все же заблудились, главное — не паниковать.

«Остановитесь и подумайте — откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки и ориентиры: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд. По возможности заберитесь на высокое дерево, чтобы осмотреться — нет ли рядом деревни или реки», — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Также спасатели советуют: если в лесу застала ночь, лучше развести костёр — он поможет согреться и послужит сигналом для поисковиков. С рассветом движение можно продолжить, ориентируясь на линию электропередач, железную дорогу, газопровод или реку — они в конечном итоге приведут вас к людям.

И, конечно, при первой же возможности нужно связаться со специалистами единой службы спасения по телефонам: 112 или 101.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм сообщал, что в сентябре в лесах Новосибирска искали 15 грибников.