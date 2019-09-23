В рамках нацпроекта в Новосибирской области открылся многоцелевой спортивный комплекс

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Мини-футболом, фитнесом, баскетболом и волейболом смогут заниматься жители Сузунского района в новом центре; он открылся сегодня при поддержке правительства области.

В Сузунском районе Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография» открылся новый многоцелевой спортивный комплекс, открытие которого прошло сегодня при поддержке правительства региона.

«Качественные и современные спортивные сооружения важны как для подготовки профессиональных спортсменов, так и для популяризации спорта, здорового образа жизни в целом. В рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" в Новосибирской области строится ряд спортивных объектов – это и объекты массового спорта, и специализированные центры спортивной подготовки регионального уровня. Кроме того, будет закуплено новое оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею и футболу. Финансирование проекта в нашем регионе составляет более 12 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов», – прокомментировал важность проекта губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На строительство центра было выделено порядка 92 миллионов рублей. В нём оборудованы тренажёрный зал, раздевалки, инвентарные, кабинет врача и помещения для маломобильных групп населения. На площади около 2000 квадратных метров жители Сузунского района смогут заниматься баскетболом, футболом, волейболом и многими другими видами спорта.

Примечательно, что в районе примерно 7000 человек активно занимаются спортом. Поэтому было столь необходимо строительство нового спортивного комплекса. В 2020 году в Сузуне пройдет IX зимняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, которая соберёт вместе всех любителей спортивных активностей со всего региона.

«Новый современный спортивный комплекс соответствует всем стандартам, он оснащён необходимым оборудованием и помещениями для спортивных занятий, тренировок, для ведения здорового образа жизни», – отметил на церемонии открытия комплекса заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.

Напомним, 24 сентября губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо.