Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске

Фото АСТ-54

Два дома горят на улице в Железнодорожном районе города; людей внутри зданий нет.

Одноэтажный и двухэтажный дома загорелись на улице Владимировской в Новосибирске. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Огнём объяты в общей сложности около 800 квадратных метров. Одно из зданий — расселённый барак, в котором сейчас нет людей. Второе — складское помещение.

На момент написания новости в пресс-службе ГУ МЧС не дали подробностей о локализации возгорания. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, на прошлой неделе в центре Новосибирска загорелся многоэтажный дом.