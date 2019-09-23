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Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.10.2019 19:41
Фото АСТ-54
Два дома горят на улице в Железнодорожном районе города; людей внутри зданий нет.
Одноэтажный и двухэтажный дома загорелись на улице Владимировской в Новосибирске. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Огнём объяты в общей сложности около 800 квадратных метров. Одно из зданий — расселённый барак, в котором сейчас нет людей. Второе — складское помещение.
На момент написания новости в пресс-службе ГУ МЧС не дали подробностей о локализации возгорания. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, на прошлой неделе в центре Новосибирска загорелся многоэтажный дом.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске
Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских соцсетей
В рамках нацпроекта в Новосибирской области открылся многоцелевой спортивный комплекс
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