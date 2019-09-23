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Видео: деревянный барак сгорел на улице Владимировской в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

04.10.2019 19:41

Фото АСТ-54

Два дома горят на улице в Железнодорожном районе города; людей внутри зданий нет.

Одноэтажный и двухэтажный дома загорелись на улице Владимировской в Новосибирске. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Огнём объяты в общей сложности около 800 квадратных метров. Одно из зданий — расселённый барак, в котором сейчас нет людей. Второе — складское помещение. 

На момент написания новости в пресс-службе ГУ МЧС не дали подробностей о локализации возгорания. Подробности происшествия выясняются. 

Напомним, на прошлой неделе в центре Новосибирска загорелся многоэтажный дом.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область пожар

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сегодня 18:01 Политика 0 Коммент.

«Поспорили, что займутся сексом с завучем»: пожилая женщина стала «героиней» интимного видео

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Соглашение о развитии цифровых технологий электросетей Новосибирской области подписал Андрей Травников

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска объяснила заявление об использовании бытового мусора в заливке фундамента

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области открылся многоцелевой спортивный комплекс

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Топ-5 драк в заведениях Новосибирска

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Мусорная война в Болотном: пенсионеры вручную перетаскивают контейнеры из-под окон своих домов

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

«Счёт шёл на секунды»: стали известны подробности спасения маленьких детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 14:15 Хроника 0 Коммент.

Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Суд запретил строительство возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Россияне рассказали, какие зарплаты сделают их счастливыми

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Четверых детей спас из горящего дома случайный прохожий под Новосибирском

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Пассажира с ведром на голове сфотографировали в метро Новосибирска

сегодня 12:28 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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