За откровенное фото – уволят, за замечание школьнику – накажут: почему жизнь учителя превращается в кошмар

фото из архива Сиб.фм, Pixabay

Цветы и слова благодарности – главные приметы Дня учителя, который отмечается 5 октября; при этом будни педагогов отличаются от праздников: почему современным работникам школ часто приходится несладко – разбирался корреспондент Сиб.фм.

Более 700 работников образовательных учреждений Новосибирска стали участниками праздничного собрания – 3 октября, накануне Дня учителя, их поздравил мэр Анатолий Локоть. Самые достойные получили благодарственные письма и грамоты. В тёплых словах и ярких букетах тоже не было недостатка. Но будни учителей далеко не всегда радужные. И дело не только в трудовых нагрузках.

За каждым шагом педагога в социальных сетях следят ученики, родители готовы наброситься из-за расстроенных детей, а администрация школы тщательно мониторит исполнение образовательных планов.

Без права на личную жизнь

Зачастую в центре внимания учителя оказываются отнюдь не из-за профессиональной деятельности. Любой снимок в социальной сети общество оценивает через призму гипертрофированной морали.

Так, 3 октября интернет взволновала новость о том, что преподаватель из Сибири уволилась из-за съёмок в порно.

Началось всё с того, что студенты горного техникума в Кемеровской области обнаружили ролик порнографического содержания в интернете, в котором, по их мнению, снялась их преподавательница. Женщина сначала отрицала, что на видео она: мол, это двойник или очень похожая на неё девушка. Но когда эта информация дошла до руководства учебного заведения, учительница решила подать заявление об уходе по собственному желанию.

Другой случай, когда личная жизнь сказалась на профессиональной карьере преподавателя, произошёл ранее в Барнауле. Тогда учительницу чуть не уволили из школы за фотографии. Педагог являлся членом федерации зимнего плавания, и кадр был сделан во время акции, проведённой в поддержку универсиады. Снимок не понравился родителям одного из учеников, после чего директор школы попросил преподавателя уволиться по собственному желанию. Но на защиту девушки встали другие учителя и родители учеников. В итоге спортсменку оставили в покое.





Но самый громкий случай, когда учитель пострадал из-за активной жизни в социальных сетях, произошёл в Омске. Тогда 26-летнюю учительницу уволили из-за фотографий в купальнике в стиле пин-ап. Кадры были сделаны во время учёбы в модельном агентстве и позже использовались в рекламной кампании. Родители увидели кадры в СМИ и потребовали уволить девушку. Преподавателя тогда поддержали педагоги со всей страны с помощью хэштега #УчителяТожеЛюди.









Стоит отметить, что тогда всё закончилось благополучно: в том же году учительница пообщалась с министром образования Омской области Татьяной Дерновой, после чего её восстановили в должности.

Родители атакуют

Как рассказала в разговоре с корреспондентом Сиб.фм директор Октябрьской школы Мошковского района, главная проблема педагогов – перегруженность. Учителя работают много, тратят дополнительное время на проверку тетрадей и внеклассные мероприятия.

«Нелегко бывает найти общий язык с родителями. Был случай недавно: учитель рассказывал на родительском собрании, что дети часто отвлекаются на гаджеты во время уроков и постоянно переписываются, а родители в это время сами сидели в телефонах. И смешно, и грустно. Как достучаться до детей, если их мама с папой подают такой пример?» – рассказала директор школы Татьяна Надеждина.

Также руководителя тревожит, что ученики часто обсуждают дома с родителями личность педагога. Это подрывает авторитет учителя в глазах ребёнка и плохо сказывается на воспитательном процессе.

«Кроме того, все родители уверены, что в школе их детей обижают. И вместо того, чтобы прийти к директору и всё обсудить, они начинают строчить письма в министерство. Считают, чем выше, тем лучше. А ведь большинство проблем можно решать на месте, не создавая лишнего шума», – говорит Надеждина.

Заместитель директора Куриловской школы Черепановского района среди проблем преподавателей тоже указал на отношения с молодыми родителями.

«В особенности это касается молодых мам и пап. У них свой взгляд на то, как нужно обучать и воспитывать детей в школе. Часто они просят снизить требования или требуют уменьшить объёмы домашнего задания. Им трудно объяснить, что существуют нормы и правила преподавания», – сказал представитель администрации школы.

Нелегко приходится и преподавателям старшего поколения. Образовательный процесс стремительно переходит на электронную платформу: журналы теперь – в компьютере, онлайн-дневники – тоже. Обучать людей старшего возраста некому, да и интернет в селе есть не у всех. Педагогам приходится засиживаться до ночи и осваивать современные технологии самостоятельно.

«Ещё вечная проблема – борьба с учениками, которые в подростковом периоде начинают самовыражаться. Очень трудно им объяснить, что нельзя ходить на каблуках и красить губы в школе. У нас не строгая форма, но нормы тоже важно соблюдать. У нас учатся 42 ребёнка, за всеми глаз да глаз нужен», – отметил исполняющий обязанности директора.

Не обходится и без жалоб на зарплату: если работать по 18 часов в неделю, то и деньги получаешь маленькие. Многие педагоги берутся вести по два-три дополнительных предмета не по своему профилю. Например, уроки музыки или рисования.

Впрочем, есть учебные заведения, где конфликты между детьми и педагогами – большая редкость. Директор Байкальской школы Болотнинского района Инна Козловская рассказывает, что со всеми проблемами учителя справляются общими усилиями и ни на что не жалуются:

«Школа у нас маленькая, по четыре-пять человек в классе. Всё по-семейному, всё решается в узком кругу. У нас очень дружный маленький коллектив, все друг за друга горой», – поделилась руководитель.

А платить сколько будете?

Труд учителя – не из лёгких: высокая физическая и психологическая нагрузка, огромная ответственность и необходимость «угодить всем». При этом заработные платы педагогов вряд ли ли можно назвать высокими. Отсюда и большое количество вакансий. По данным на 4 октября, школам Новосибирской области не хватает 176 учителей. Зарплата, которую предлагают учителям в регионе, – колеблется около 30 тысяч рублей.

Учитывая всё вышесказанное, неудивительно, что педагоги массово покидают страну и ищут лучшей жизни в Китае.

Напомним, ранее стало известно, что учительница из Новосибирска стала одним из лучших педагогов России.