Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигон

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Загрязнённую фекальными водами почву в Бердске вывезут на полигонРубрика: общество, проиcшествия
04.10.2019 10:17
ФОТО «КУРЬЕР.СРЕДА.БЕРДСК» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Крупная коммунальная авария в районе бердского санатория «Речкуновка» обернулась тем, что местные леса оказались залиты фекальными водами; сейчас Рослесозащита оценивает масштабы причинённого ущерба.
Оценить объёмы ущерба, причинённого бердским лесам из-за аварийного сброса фекалий, а также очистить загрязнённый слой почвы предстоит специалистам Рослесозащиты и управления природными ресурсами. Об этом сообщает местное издание «Курьер.Среда.Бердск».
Напомним, 1 октября в районе санатория «Речкуновка» произошла коммунальная авария. Чтобы отвести поток фекалий от жилых участков, стоки направили через дорогу в соседний лесной массив.
Как рассказала журналистам издания начальник УПР Светлана Шерстобитова, в ближайшие дни специалисты определят площади загрязнения.
«В дальнейшем планируется снять слой лесной почвы и вывезти его на полигон твёрдых коммунальных отходов. От применения химикатов, таких как сульфохорантин, в лесу решили отказаться», – сказала специалист.
Издание сообщает, что от дезинфекции химреактивами отказались и собственники земельных участков в Речкуновке. Однако дорогу, по которой в лес текла фекальная река, всё же промоют хлорсодержащим раствором.
Напомним, 1 октября Сиб.фм рассказывал, что при прокладке водопровода рабочие повредили трубу канализационного коллектора, после чего поток фекалий затопил участки частного сектора.
Мария Машанова
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