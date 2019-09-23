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Жесть на дорогах: самые страшные ДТП в Новосибирской области за первую неделю октября

Рубрика: проиcшествия

04.10.2019 18:36

фото «АСТ-54» и госавтоинспекции по Новосибирской области

Каждый день в Новосибирской области происходят десятки ДТП; редакция Сиб.фм собрала самые крупные аварии уходящей недели, в которых погибли или пострадали люди.

По данным Госавтоинспекции, с 27 сентября по 3 октября в Новосибирской области произошло 29 аварий, в которых погибли шесть человек и ещё 31 получили травмы. Самые страшные ДТП попали в наш еженедельный обзор. 

Уступи дорогу даме

В четверг, 3 октября, автоледи устроила серьёзное ДТП на «Первомайке», после которого девушку доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

Как всё было: автоледи за рулём Nissan не уступила дорогу встречному автомобилю и при развороте столкнулась с внедорожником. На место происшествия приехала скорая помощь, которая посчитала, что автолюбительнице лучше показаться врачу.

Ребёнок погиб по вине пьяного водителя

1 октября в Чановском районе Новосибирской области ребёнок погиб под колёсами автомобиля, за рулём которого находился пьяный мужчина. Виновник происшествия сел в самодельное транспортное средство и взял с собой трёхлетнего малыша. В пути маленький пассажир выпал и оказался под колесом прицепа автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

Прилёг на бочок

В ночь на 1 октября в Кировском районе столкнулись аж шесть автомобилей! Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошёл на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Удар оказался такой силы, что одна легковушка перевернулась и опрокинулась на бок.

Всем участникам ДТП оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации они отказались. Отметим, что сильнее всего в аварии пострадала Mazda.  

Хлеба и зрелищ

«Гастрономическая» авария произошла в Советском районе Новосибирска 29 сентября. Жители города по пути с Новосибирской ГЭС в сторону «Шлюза» заметили горящий автомобиль. Прибывшие пожарные потушили занявшую полдороги «Девятку», которая воспламенилась после столкновения с хлебовозкой. Второй легковой автомобиль после аварии оказался в нескольких метрах от места столкновения: машина перевернулась, и из неё вывалилось множество буханок хлеба. 

«От машины один фарш остался»

28 сентября в Новосибирске произошло серьёзное ДТП на Каменском шоссе. После столкновения легковушку выбросило на обочину. Однако повреждения получили обе иномарки.

«Надеюсь, деваха за рулём легковушки осталась жива. А то от машины один фарш остался», – писали тогда комментаторы в социальных сетях.

Иномарки превратились в груду металла 

В результате аварии 27 сентября один человек погиб и двое были госпитализированы. По предварительной версии правоохранительных органов, причиной ДТП стало то, что один из водителей выехал на встречную полосу. Машины деформировались так сильно, что пострадавших пришлось вытаскивать с помощью специального оборудования. 

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм подготовил обзор самых серьёзных ДТП в Новосибирской области.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП

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