Жители новосибирской деревни пожаловались на нечеловеческие условия в местном ФАПе

Фото предоставлено организацией «Гражданский патруль»

Фельдшерский пункт в одной из деревень Болотнинского района Новосибирской области давно стал местной «достопримечательностью» – больных принимают в помещениях с протекающими потолками и устаревшей электропроводкой; на днях стало известно, что вместо опасного ФАПа в населённом пункте построят новый.

Минздрав Новосибирской области пообещал пересмотреть план строительства ФАПов в 2020-21 годах и включить в перечень возводимых объектов медпункт в деревне Новой Чебуле Болотнинского района. Такой ответ на запрос организации «Гражданский патруль» дал замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Представитель общественников отметил, что жалобы на деревенский ФАП поступают давно. По словам жителей, шансов пережить ещё одну зиму у фельдшерского пункта нет.

«Старый деревянный дом рассыпается на части, дыры здесь приходится латать картоном. Во время дождя с потолка течёт вода прямо на открытую проводку, потолок провис настолько, что вот-вот обвалится на людей. Воды в ФАПе нет, туалет на улице, причём в нём даже дверей толком нет», – рассказали пациенты.

Активисты «Гражданского патруля» обратились с запросом в областной минздрав, специалисты которого признали, что ремонтировать ФАП не имеет смысла – необходимо строить новый.

«Будем надеяться, что на сей раз правительство НСО доведёт свои обещания до исполнения», – прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Отметим, в Новой Чебуле проживают 316 человек, при этом до ближайшей центральной районной больницы – 30 километров пути.

Напомним, 27 июня Сиб.фм писал об открытии в Мошковском районе нового ФАПа взамен развалившегося.