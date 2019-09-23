Два дома и надворные постройки горели в Новосибирске накануне вечером

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Сухарной примерно в 20:30 загорелись два частных дома; к моменту прибытия пожарных расчётов огонь угрожал перекинуться на третий.

Начало отопительного сезона в Новосибирске ознаменовалось сразу несколькими крупными пожарами. В пятницу, 4 октября, произошло возгорание одного из домов на улице Сухарной. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. К моменту пожарных расчётов пожар угрожал перекинуться на третий дом.

Как сообщили на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы происшествия тушение огня было затруднено в связи с плотной застройкой и отсутствием воды в пожарных гидрантах. При это очевидцы пожара сообщали о хлопках, похожих на взрывы газовых баллонов.

На месте ЧП работало более десяти пожарных машин. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, 4 октября горел барак в Железнодорожном районе.