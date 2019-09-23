Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторах

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Двенадцатикилограмовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спиринских просторахРубрика: общество
05.10.2019 13:08
Фото с сайта fishingsib.ru
Рыбак по имени Евгений поймал 12-килограммовую щуку в четверг, 3 октября; о своём успехе он написал на сайте fishingsib.ru.
Четверг, 3 октября, выдался по-настоящему рыбным днём для Евгения из Новосибирска. Он поймал 12-килограмовую щуку. Об этом рыбак сообщил на сайте fishingsib.ru.
Вместе с другом они поехали испытать удачу на Спиринские просторы. И она от них не отвернулась. Улов был по-настоящему хорошим. Украшением стала полуметровая щука весом 12 килограммов.
Как признался Евгений, рыбалка порадовала частым клёвом и размерами пойманных трофеев.
Однако некоторые комментаторы пишут, что можно было бы оставить часть рыбы другим. Тем не менее большинство поздравляют удачливого рыбака.
Напомним, в начале сентября житель Новосибирска поймал огромного судака.
Анатолий Якимов
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