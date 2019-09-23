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ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик»

Рубрика: общество, спорт

05.10.2019 19:53

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

Завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ; «Сибирь» продолжает побеждать.

«Сибирь» выигрывает второй матч подряд после двух разгромных поражений. Победа на домашней площадке далась сибирякам довольно легко.

Первую двадцатиминутку новосибирцы начали с уверенного нападения. Уже к середине периода хозяева открыли счёт – ворота поразил Александр Торченюк, забросив свою первую шайбу в сезоне. Второй гол в ворота «Нефтехимика» не заставил себя долго ждать. Спустя шесть минут шайбу забросил Александр Шаров. Тут же гости из Нижнекамска провели оперативную контратаку, реализовав большинство. Уже через две минуты «Сибирь» организовала мощную ответную атаку в большинстве – третью шайбу забросил Руохомаа. Ранее нападающий выступал за нижнекамский клуб.

Первую пятиминутку второго периода команды обменивались опасными атаками. Новосибирцы упустили инициативу и тут же пропустили шайбу от гостей. За пять минут до конца периода произошёл спорный момент – шайба залетела в створ ворот «Нефтехимика» и тут же вылетела. Повтор помог выяснить, что гол забросил свой же нападающий – нижнекамец отправил шайбу коньком в ворота. Счёт на конец периода – 4:2.

Последние двадцать минут прошли на зоне нижнекамцев. Сибиряки не переставали атаковать ворота гостей. Несмотря на попытки «Нефтехимика» отыграться, «Сибирь» не подпускала гостей к своим воротам. За минуту до конца игры «Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока и взяла таймаут. Однако гостям не хватило времени для изменения исхода матча. Итог – 4:2 в пользу хозяев.

 «Сибирь» поднялась на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции. Сейчас у новосибирцев 17 очков – из 12 матчей сибиряки выиграли ровно половину.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 7 октября против московского «Динамо».

Напомним, 2 октября новосибирцы одержали победу над «Адмиралом». 

 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» Победа кхл

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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