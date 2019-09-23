Летающие машины будущего создадут в Новосибирске

Кадр из фильма "Назад в будущее"

На базе Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина создана проектная лаборатория; инженеры в течение четырёх лет должны будут создать прототип летающего автомобиля.

Перспективные летательные аппараты начали разрабатывать в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

В рамках совместного проекта фонда и СибНИИГА специалисты должны создать прототип транспортного беспилотника.

«Данный аппарат сможет взлетать и садиться на небольшую площадку, площадью 50 квадратных метров. Дальность полёта составляет 1000 километров при скорости свыше 300 километров в час», — рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

По словам руководителя проекта Григория Макеича, в ближайшее время будет определён облик будущего аппарата. Также пройдут испытания в аэродинамической трубе. Кроме того, необходимо создать полномасштабный демонстратор машины и провести полномасштабный комплекс испытаний.

Напомним, 25 августа стало известно, что самолёт сибирских разработчиков может заменить легендарный Ан-2.