Летающие машины будущего создадут в Новосибирске

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Летающие машины будущего создадут в НовосибирскеРубрика: общество
05.10.2019 20:44
Кадр из фильма "Назад в будущее"
На базе Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина создана проектная лаборатория; инженеры в течение четырёх лет должны будут создать прототип летающего автомобиля.
Перспективные летательные аппараты начали разрабатывать в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований.
В рамках совместного проекта фонда и СибНИИГА специалисты должны создать прототип транспортного беспилотника.
«Данный аппарат сможет взлетать и садиться на небольшую площадку, площадью 50 квадратных метров. Дальность полёта составляет 1000 километров при скорости свыше 300 километров в час», — рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований.
По словам руководителя проекта Григория Макеича, в ближайшее время будет определён облик будущего аппарата. Также пройдут испытания в аэродинамической трубе. Кроме того, необходимо создать полномасштабный демонстратор машины и провести полномасштабный комплекс испытаний.
Напомним, 25 августа стало известно, что самолёт сибирских разработчиков может заменить легендарный Ан-2.
Анатолий Якимов
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